Filme conta a história de um professor de música alemão que fica sabendo que herdou uma partitura original de Johann Sebastian Bach e tem que buscá-la no Brasil.

Uma partitura de Bach no Brasil é o ponto de partida para o filme Filhos de Bach (no circuito internacional, Bach in Brazil). Dirigido pelo alemão Ansgar Ahlers, o filme é uma coprodução Brasil-Alemanha. Mas a estadia do professor em Ouro Preto não começa muito bem, já que ele acaba tendo os instrumentos e a partitura roubados. Na busca pela partitura, Marten visita um centro social para menores infratores e acaba virando professor de música de crianças e jovens carentes. O filme foca no contato entre dois mundos completamente diferentes, na integração de culturas e em como a música pode ser o divisor de águas na vida de algumas pessoas.