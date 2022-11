Filha de Kim Jong-un é vista pela primeira vez em público

Uma filha do líder norte-coreano Kim Jong-un apareceu em público pela primeira vez, em imagens feitas durante o teste de míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) da sexta-feira e divulgadas neste sábado (19/11) pela mídia estatal. A menina acompanhava seu pai durante o lançamento.

A agência de notícias estatal KCNA limitou-se a informar que Kim "supervisionou pessoalmente" o lançamento "junto com sua amada filha e a esposa", a primeira-dama norte-coreana Ri Sol-ju, sem fornecer mais detalhes sobre a garota.

Cinco fotos entre as 20 imagens publicadas pela KCNA do teste do dia anterior mostram uma menina vestida com casaco branco ouvindo seu pai enquanto ele parece dar instruções aos funcionários ao seu redor, contemplando à distância com Kim o míssil em sua fase de decolagem e andando de mãos dadas com ele ao lado do sistema de lançamento do projétil.

Especialistas afirmam que essa é a primeira confirmação oficial de que Kim tem uma filha.

Kim teria ao menos três filhos

A mídia estatal norte-coreana raramente divulga informações sobre parentes próximos da dinastia Kim, que governa o país com mão de ferro desde a década de 1940. E esta filha de Kim Jong-un não é exceção, já que a propaganda oficial nunca havia sequer reconhecido sua existência antes.

Todas as informações sobre os descendentes de Kim Jong-un, que se acredita ter 38 anos, foram aventadas por especialistas com conexões dentro do hermético país.

Muitos deles garantem que Kim teria tido três filhos com Ri em 2010, 2012 ou 2013 e 2017, sem conseguir fornecer muito mais informações sobre o assunto.

Depois de uma de suas visitas extravagantes à Coreia do Norte para conhecer Kim Jong-un, o ex-jogador de basquete americano Dennis Rodman disse publicamente em 2013 que segurou em seus braços "sua filha Ju-ae", um bebê na época.

Essa foi a única vez que alguém citou um dos descendentes do ditador norte-coreano pelo primeiro nome.

Não há informação se a garota nas fotos postadas pela KCNA é a mencionada Kim Ju-ae ou uma irmã mais velha.

md (AFP, AP, EFE)