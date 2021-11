Hamburgo: a metrópole que respira cultura

Através do comércio marítimo, Hamburgo se tornou uma das cidades mais ricas da Alemanha - e sabe muito bem como investir esse dinheiro. A metrópole midiática no no norte do país é lar de inúmeros projetos culturais. Entre eles, a Filarmônica do Elba: inaugurada no início deste ano, a casa de concertos já se tornou uma das mais requisitadas do mundo.