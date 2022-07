Fifa pode limitar álcool nos estádios na Copa do Catar

País tem regras extremamente estritas ao consumo de bebidas alcoólicas. Cerveja deve ser permitida apenas na entrada e na saída dos estádios e não poderá ser consumida durante as partidas, relatam agências de notícias.

Os estádios do Catar provavelmente não venderão cerveja durante os jogos da Copa do Mundo 2022, informaram agências de notícias nesta sexta-feira (08/07).

"Nos estádios, os planos ainda estão sendo finalizados, mas a discussão atual é sobre permitir que os torcedores tomem cerveja na chegada e na saída. No entanto, a cerveja não será servida durante as partidas ou dentro dos estádios", disse uma fonte à agência de notícias Reuters.

O maior campeonato de futebol do mundo ocorrerá de 21 de novembro a 18 de dezembro. É o primeiro evento de futebol desta escala a ser realizado no Oriente Médio.

O Catar, um país de maioria muçulmana, só permite a venda de bebidas alcoólicas sob estritas condições. Beber álcool em locais públicos é ilegal. O país tem apenas uma loja oficial de bebidas, localizada fora da capital, Doha. Lá, visitantes não muçulmanos podem beber álcool – desde que tenham uma licença especial.

São esperados no Catar cerca de 1,2 milhão de torcedores para acompanhar o evento. Foto: Nick Potts/PA Wire/empics/picture alliance

Álcool para VIPs

O site da Federação Internacional de Futebol (Fifa) afirma que haverá "cerveja, champanhe, vinhos selecionados pelo sommelier e destilados premium" disponíveis nas salas VIP dos estádios. Para os torcedores comuns, no entanto, a cerveja deve mesmo ser vendida somente fora dos estádios antes e depois dos jogos, segundo fontes citadas pela agência de notícias AFP.

Algumas áreas para torcedores, as "fan zones", só poderão vender bebidas alcoólicas entre 22h e 1h.

No entanto, os organizadores também devem criar uma área restrita no centro de Doha para cerca de 40 mil pessoas, onde provavelmente serão vendidas bebidas alcoólicas sem restrições de horário. Duas outras "fan zones" menores também poderão servir bebidas alcoólicas ao longo do dia.

O que diz a Fifa

A Fifa não comentou imediatamente as informações divulgadas pela Reuters e pela AFP. Anteriormente, o órgão regulador do futebol mundial disse que todos os detalhes seriam anunciados "no devido tempo".

"O álcool já está disponível em áreas designadas no Catar, como hotéis e bares, e isso não vai mudar", disse um porta-voz, prometendo que o álcool estará, também, "disponível em áreas designadas adicionais durante o torneio".

Fontes citadas pelas agências de notícias também dizem que o preço da cerveja ainda não foi definido. Especula-se, porém, que o copo de 570ml irá custar cerca de 6 dólares.

São esperados no Catar cerca de 1,2 milhão de torcedores para acompanhar o evento.

le (AFP, Reuters)