As festas populares têm séculos de tradição na Alemanha. Suas origens remontam à Idade Média. As Kirmes e feiras anuais hoje são celebradas com outros sentidos, mas com o mesmo entusiasmo e popularidade de antigamente.

O cheiro de amêndoas torrando, o algodão doce, as tendas com cerveja e salsichas, os doces de marzipã pendurados nas barracas enfeitadas com neon e os galpões com música ao vivo revelam: em algum lugar da Alemanha, é dia de kirmes. As kirmes (quermesses), espécie de festas populares alemãs, têm longa tradição no país.