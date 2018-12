Ferroviários anunciam greve na Alemanha

ICE 4, a nova geração do trem rápido alemão

O novo modelo

A quarta geração do ICE deverá começar a circular em dezembro do ano que vem, após uma fase de testes. Estes testes com o novo ICE 4 (à direita na foto, ao lado do ICE 3) devem começar ainda em 2016. O novo trem tem 346 metros de comprimento e capacidade para 830 passageiros.