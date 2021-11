Ferreira Gullar

Indicado ao Nobel de Literatura e detentor de dois Jabutis e do Prêmio Camões, escritor maranhense é conhecido por obras como "Muitas Vozes" e "Poema Sujo", considerado sua obra-prima.

Gullar, cujo nome verdadeiro era José de Ribamar Ferreira, era membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde 2014. Ele nasceu em São Luís do Maranhão em 10 de setembro de 1930. O maranhense descobriu a poesia moderna aos 19 anos de idade, ao ler Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Segundo perfil no site da ABL, de início, o jovem ficou escandalizado com a poesia moderna, mas logo se tornou um poeta experimental radical.