América Latina e a luta pelos direitos das mulheres

O combate ao feminicídio e ao machismo e a luta a favor da igualdade de gênero e da legalização do aborto mobilizaram milhares de mulheres de Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguai e Bolívia no Dia Internacional da Mulher e nesta segunda-feira. Em São Paulo e no Rio, Bolsonaro foi alvo. Na Cidade do México, ruas tiveram um dia sem mulheres.