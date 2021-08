"Fast fashion": moda barata, rápida e sustentável?

Se tem uma indústria que está entre as mais poluidoras do mundo é a da moda. E isso ocorre, em parte, porque as empresas têxteis estão correndo para atender à crescente demanda pelo consumo do chamado "fast fashion”, coleções feitas em um espaço curto de tempo. Por causa da má fama, marcas conhecidas têm trabalhado seu marketing em torno de peças ecologicamente corretas. Mas será que estão cumprindo o prometido? Ou as etiquetas não passam de aparências, com informações difíceis de se comprovar? Neste Futurando, você vai ver que entre a teoria e a prática ainda há uma longa distância a ser percorrida.

Vamos discutir também um outro problema socioambiental: a extração da areia, um recurso que está se tornando escasso. Apesar de a existência dos desertos alimentar a ideia de que temos areia de sobra, não é verdade. A areia que pode ser usada, por exemplo, na construção civil, tem características particulares e não está disponível em abundância – ou pelo menos não na abundância suficiente para suprir as necessidades das economias emergentes.

Assim como um grão de areia, muitas coisas são redondas, ou arredondadas, na natureza. Frutas, verduras, e até mesmo uma simples gota d'água. No programa, você vai entender o porquê. Tenha em mente a física por trás da formação das coisas, circulares ou não. Forças, como a gravidade, estão sempre atuando sobre os corpos.