Fabrício Queiroz é preso

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (18/06) Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, em Atibaia, no interior de São Paulo, numa operação conjunta com o Ministério Público paulista.

Segundo o site de notícias G1, Queiroz estava num imóvel pertencente ao advogado de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.

Mandados de busca e apreensão e de prisão haviam sido expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro, no âmbito da investigação de um suposto esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio, quando este ainda era deputado estadual no Rio.

O jornal Folha de S.Paulo noticiou que Queiroz deve ser transferido para o Rio de Janeiro ainda nesta quinta.

Queiroz é investigado por lavagem de dinheiro, suspeito de operar o esquema de "rachadinha" – quando funcionários são coagidos a devolver parte de seus salários – no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O filho do presidente foi deputado estadual entre 2003 e janeiro de 2019.

Em meados de maio, a Polícia Federal afirmou que iria investigar a afirmação feita pelo empresário Paulo Marinho de que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi informado com antecedência de que a Operação Furna da Onça, que atingiu Queiroz, seria deflagrada.

Marinho é suplente de Flávio no Senado, pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB e foi uma figura importante na campanha presidencial de Bolsonaro. A Furna da Onça foi deflagrada em novembro de 2018. Flávio teria revelado a Marinho em 13 de dezembro de 2018 que sabia da operação. À época, Queiroz estava sumido, e Flávio disse a seu suplente que mantinha contato indireto com Queiroz por meio de um advogado.

