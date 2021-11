A Faber-Castell é uma fabricante de material de escritório conhecida principalmente pelos seus lápis e lápis de cor.

É uma das empresas mais antigas do mundo, fundada pela família Faber em 1761 em Stein, nas proximidades de Nurembergue. A Faber-Castell emprega mais de 7.500 pessoas em todo o mundo, das quais 2.700 no Brasil. A firma está no Brasil desde os anos 1930. Em São Carlos, no interior de São Paulo, fica a maior fábrica de lápis de cor do mundo.