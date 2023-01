Exxon Mobil previu aquecimento global desde 1977 e não agiu

Um estudo afirma que cientistas da petroleira americana Exxon Mobil foram precisos em suas previsões sobre aquecimento global, mesmo quando a empresa fez declarações públicas que contradiziam as conclusões de seus próprios cientistas.

O estudo da revista Science analisou uma pesquisa financiada pela Exxon em que não confirmou apenas o que os cientistas climáticos estavam dizendo, mas usou mais de uma dúzia de modelos diferentes de computador que previram o aquecimento global com uma precisão igual ou melhor do que do governo e cientistas acadêmicos.

Isso ocorreu ao mesmo tempo em que a gigante petrolífera publicamente duvidava que o aquecimento fosse real e ignorava a exatidão do modelo climático. A Exxon disse que sua compreensão sobre mudança climática evoluiu ao longo dos anos e que as críticas são um mal-entendido sobre suas pesquisas anteriores.

Acusações de que a Exxon sabia sobre aquecimento global

A ExxonMobil, criada em 1999 após a fusão entre Exxon e Mobil Oil, enfrenta acusações há anos de que sabia da ameaça do aquecimento global há décadas.

Cientistas, governos, ativistas e sites de notícias, incluindo o Inside Climate News e o Los Angeles Times, relataram há vários anos que "a Exxon sabia" sobre a ciência das mudanças climáticas desde 1977, enquanto lançava dúvidas publicamente.

O que o novo estudo faz é detalhar o quão precisa foi a pesquisa financiada pela Exxon. De 63% a 83% dessas projeções se encaixam em padrões rigorosos de precisão e geralmente previram corretamente que a Terra poderia aquecer cerca de 2 ºC a cada década.

A pesquisa financiada pela Exxon foi "realmente surpreendente" em sua precisão e exatidão, disse a coautora do estudo Naomi Oreskes, professora de história da ciência na Universidade de Harvard. Mas ela afirmou que houve "hipocrisia" por parte da empresa, "porque grande parte da desinformação da Exxon Mobil por tantos anos foi a alegação de que os modelos climáticos não eram confiáveis".

O principal autor do estudo, Geoffrey Supran, que iniciou o trabalho em Harvard e agora é professor de ciências ambientais na Universidade de Miami, disse que isso é diferente do que foi encontrado anteriormente em documentos sobre a empresa.

"Nós pesquisamos não apenas a linguagem e a retórica desses documentos, mas também os dados. E eu diria que, nesse sentido, nossa análise realmente confirma que a Exxon sabia", afirmou Supran. Ele acrescenta ainda que isso "nos dá provas incontestáveis ​​de que a Exxon Mobil previu com precisão o aquecimento global anos antes, depois virou as costas e atacou a ciência".

Empresa nega que estudos dos seus cientistas apontavam aquecimento global Foto: Frank Duenzl/dpa/picture alliance

Inúmeros processos contra a empresa

A revista citou o então presidente da Exxon, Lee Raymond, em 1999, dizendo que as projeções climáticas futuras "são baseadas em modelos climáticos completamente não comprovados, ou mais frequentente, pura especulação", enquanto seu sucessor, em 2013, chamou os modelos de "não hábeis".

O entendimento da Exxon sobre a ciência do clima se desenvolveu junto com a comunidade científica mais ampla, e suas quatro décadas de pesquisa na ciência do clima resultaram em mais de 150 artigos, incluindo 50 publicações revisadas por pares, disse o porta-voz da empresa, Todd Spitler.

"Essa questão surgiu várias vezes nos últimos anos e, em cada caso, nossa resposta é a mesma: aqueles que falam sobre como 'Exxon sabia' estão errados em suas conclusões", afirmou Spitler em um comunicado por e-mail. "Alguns tentaram deturpar os fatos e a posição da Exxon Mobil sobre a ciência climática e seu apoio a soluções políticas eficazes, reformulando os debates políticos internos bem-intencionados como uma tentativa de campanha de desinformação por parte da empresa".

A Exxon, uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo, tem sido alvo de inúmeros processos que alegam que a empresa sabia sobre os danos que seu petróleo e gás causariam ao clima, mas iludiu a opinião pública ao semear dúvidas sobre as mudanças climáticas. No último processo desse tipo, Nova Jersey acusou cinco empresas de petróleo e gás, incluindo a Exxon, de ludibriar a opinião pública por décadas, mesmo sabendo sobre os danos causados ​​pelos combustíveis fósseis ao clima.

Processos semelhantes de Nova York à Califórnia alegaram que a Exxon e outras empresas de petróleo e gás lançaram campanhas de relações públicas para levantar dúvidas sobre as mudanças climáticas. Em um deles, a então procuradora-geral de Massachusetts, Maura Healey, afirmou que os esforços da Exxon "faziam lembrar a longa campanha de negação da indústria do tabaco sobre os efeitos perigosos dos cigarros".

Em 2021, as gigantes do petróleo, incluindo Exxon e Shell, foram acusadas em audiências no Congresso dos Estados Unidos de difundir desinformação sobre o clima, mas executivos das empresas negaram as acusações.

InfluenceMap diz que Exxon faz lobby contra Acordo de Paris

O professor emérito de ciência atmosférica da Universidade de Illinois, Donald Wuebbles, contou à agência Associated Press (AP) que na década de 1980 ele trabalhou com cientistas financiados pela Exxon e não ficou surpreso com o que a empresa sabia ou os modelos. É o que a ciência e as pessoas que examinaram a questão sabiam.

"Ficou claro que a Exxon Mobil sabia o que estava acontecendo", contou Wuebbles. "O problema é que, ao mesmo tempo, eles estavam pagando pessoas para divulgar desinformação. Essa é a grande questão."

Críticos dizem que as ações anteriores da Exxon sobre a mudança climática minam suas alegações de que está comprometida com a redução das emissões de CO2.

Após rastrear o lobby corporativo da Exxon e de centenas de outras empresas sobre políticas de mudanças climáticas, a InfluenceMap, uma empresa que analisa dados sobre como as empresas estão impactando a crise climática, concluiu que a Exxon está fazendo lobby em oposição aos objetivos do Acordo de Paris e que atualmente está entre as corporações mais negativas e influentes que impedem a política climática.

"Todas as pesquisas que temos sugerem que o esforço para frustrar a ação climática continua até hoje, priorizando a cadeia de valor da indústria de petróleo e gás a partir da ameaça 'potencialmente existencial' da mudança climática – ao invés do contrário", disse Faye Holder, gerente do InfluenceMap. "As mensagens de negação e atraso podem parecer diferentes, mas a intenção é a mesma."

fc (AP, AFP, Lusa)