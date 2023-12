O Amapá é o único estado do país com cerca de 70% de seu território coberto por áreas de proteção ambiental. No Alto Araguari, a comercialização dos biocosméticos acontece de acordo com a demanda, com a associação recebendo pedidos de várias partes do Brasil. Há pontos de venda espalhados pela capital, Macapá, além de estandes em feiras e eventos que ocorrem, majoritariamente, na Amazônia.