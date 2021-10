Explosões deixam vários mortos em mesquita no Afeganistão

Fortes explosões atingiu uma mesquita xiita na cidade de Kandahar, no Afeganistão, nesta sexta-feira (15/10), matando ao menos 16 pessoas e mais de 30 feridos, disseram autoridades locais. A explosão ocorreu durante a oração de sexta-feira, tradicional para os muçulmanos.

As explosões ocorreram exatamente uma semana depois de um ataque a bomba contra fiéis xiitas numa mesquita na província de Kunduz, no norte do país, o qual foi reivindicado pelo grupo "Estado Islâmico" (EI) e matou 46 pessoas.

Uma testemunha disse à agência de notícias AFP ter ouvido três explosões, uma na porta principal da mesquita, outra numa área ao sul, e uma terceira no local onde os fiéis se lavam.

Outra testemunha ouvida pela agência Associated Press afirmou que quatro homens-bomba atacaram a mesquita, chamada Imam Bargah. Dois teriam detonado seus explosivos num portão de segurança, permitindo que outros dois corressem para dentro e atingissem fiéis.

Fotos postadas por jornalistas nas redes sociais mostram muitas pessoas aparentemente mortas ou feridas no chão da mesquita.

Forças especiais do Talibã, que assumiu o poder no país em agosto, se dirigiram para a mesquita para garantir a segurança no local e emitiram um apelo para que moradores doem sangue para as vítimas.

Por enquanto, nenhum grupo reivindicou a autoria das explosões. Mas o fato de terem ocorrido tão pouco tempo depois do recente ataque em Kunduz evidencia a crescente incerteza quanto à segurança no Afeganistão, com o "Estado Islâmico” tendo intensificado suas operações no país após a tomada do poder pelo Talibã.

lf (AFP, Reuters, AP)