Explosão em prédio foi ataque proposital, diz polícia alemã

Homem que atirou líquido em chamas contra policiais e bombeiros deixou 33 feridos, cinco em risco de morte. Dois corpos foram encontrados no local. Agressor é negacionista da pandemia e integra comunidade de "preppers".

Autoridades que investigam as causas da explosão em um prédio de apartamentos no oeste da Alemanha afirmaram nesta sexta-feira (12/05) que policiais e bombeiros que ficaram feridos ao chegaram ao local foram atacados com um líquido inflamável.

Os investigadores disseram que o suspeito, um homem de 57 anos preso nesta quinta-feira, atirou intencionalmente a substância contra os policiais e bombeiros que respondiam a um chamado de ajuda a pessoas potencialmente em situação de risco.

O líquido utilizado no ataque parece ter sido gasolina, possivelmente misturada com outra substância. O agressor teria ateado fogo a um recipiente com o líquido, antes de jogá-lo contra os agentes dos serviços de emergência que estavam na entrada de seu apartamento

Os relatos dão conta de uma explosão ocorrida logo depois de os policiais e bombeiros abrirem a porta do apartamento na cidade de Ratingen, próxima a Düsseldorf.

A polícia local informou que cinco feridos estavam em risco de morte, sendo que outros quatro bombeiros sofreram ferimentos graves e outras 22 pessoas ficaram levemente feridas. No total, cinco pessoas foram colocadas em coma artificial, algumas delas com queimaduras graves.

O que se sabe sobre o incidente

Na manhã desta quinta-feira, a associação de moradores local informou à polícia que a caixa de correio de uma moradora de um apartamento do prédio estava lotada, o que gerou temores em relação ao bem estar da mulher.

A polícia chamou o corpo de bombeiros para arrombar a porta da residência. Quando os agentes entraram, um homem teria realizado o ataque que resultou na explosão. As autoridades acreditam que o agressor seria o filho da moradora do apartamento.

Dezenas de ambulâncias, viaturas policiais e caminhões de bombeiros foram enviados para o local. Atiradores de elite foram colocados em coberturas de edifícios nas proximidades, como medida de segurança.

A polícia encontrou no apartamento um cadáver de uma mulher de idade avançada, que aparentemente estaria morta há várias semanas. Investigadores averiguam se ela seria a mãe do agressor.

As emissoras locais ZDF e WDR relataram nesta sexta-feira que um segundo corpo foi encontrado no apartamento. Essa pessoa teria morrido durante a operação policial, por não ter recebido os cuidados de que precisava.

O que se sabe sobre o suspeito

A Promotoria Pública anunciou nesta sexta-feira que o suspeito responderá por nove acusações de tentativa de assassinato. Ele já era conhecido pela polícia, mas não havia registro de atos de violência. Ele tinha sido alvo de um mandato em razão de uma dívida, mas, segundo uma porta-voz, não se tratava de "nada relevante, nada comparável" ao que ocorreu nesta quinta-feira.

A polícia informou que várias armas foram encontradas durante as buscas no apartamento, inclusive uma pistola de pressão à gás e uma quantidade de facas e adagas.

A motivação para o ataque permanece obscura, mas os investigadores acreditam que o suspeito integrava um grupo dos chamados "preppers", que são comunidades de pessoas que se dizem preparadas para futuras catástrofes ou até para um apocalipse. Esses grupos estão normalmente associados a ideologias de extrema direita.

A polícia informou ter encontrado uma grande quantidade de suprimentos armazenados no apartamento. As autoridades também disseram ter fortes indicações de que ele seria um negacionista da pandemia de covid-19.

rc (AFP, DPA)