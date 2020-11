Explosão de violência em marcha da extrema direita na Polônia

Uma marcha ilegal que reuniu membros da extrema direita polonesa e nacionalistas terminou em confronto com a polícia nesta quarta-feira (11/11). Atos de violência foram registrados ao longo de toda a marcha, organizada para marca o Dia da Independência da Polônia. O evento havia sido proibido pelas autoridades por causa da pandemia.

Inicialmente planejado como uma carreata pelas principais ruas da capital como forma de driblar as restrições, o evento assumiu uma forma diferente quando milhares de pessoas passaram a marchar a pé pelo centro de Varsóvia. A tropa de choque da polícia teve que usar spray de pimenta para interromper brigas que eclodiram ao longo do trajeto.

Alguns participantes atiraram fogos de artifício, pedras e garrafas contra os policiais e janelas que exibiam com bandeiras LGBT e placas que criticavam o governo. Como resultado do vandalismo, um apartamento pegou fogo, mas as chamas foram logo apagadas pelos bombeiros. Um confronto mais violento entre a polícia e os participantes acabou sendo registrado perto do Estádio Nacional de Varsóvia, convertido recentemente em um hospital de campanha para pacientes com covid-19.

"Quando existe uma ação brutal da parte do povo, onde existe dano à propriedade... quando policiais são hospitalizados e precisam de assistência médica, não, não há nada o que se pode chamar de reunião pacífica", disse o porta-voz da polícia de Varsóvia, Sylwester Marczak, acrescentando que vários policiais ficaram feridos.

As marchas do Dia da Independência, organizadas anualmente por grupos de extrema direita e nacionalistas, costumam ser palco frequente de confrontos com grupos de esquerda e a polícia. O feriado do 11 de novembro lembra a restauração da soberania da Polônia após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), quando o país foi recriado com partes dos antigos impérios alemão e russo. O governo nacionalista de direita liderado pelo Partido Lei e Justiça (PiS) tem sido um grande promotor desse evento.

A manifestação deste ano usou o slogan "Nossa Civilização, Nossas Regras". Um pôster que promoveu o evento mostra um cavaleiro medieval partindo com sua espada uma estrela metade vermelha e metade com as cores do arco-íris, uma clara referência ao comunismo e ao movimento LGBT.

Nas últimas semanas, a Polônia também tem sido palco de intensos protestos desencadeados por uma decisão do Tribunal Constitucional que sancionou uma proibição quase total ao aborto na nação predominantemente católica.

