Explosão de oleoduto mata mais de 60 no México

Pelo menos 66 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas na explosão de um oleoduto da companhia Pemex na noite desta sexta-feira (18/01) no estado de Hidalgo, no México. A tragédia aconteceu durante uma tentativa de roubo de combustível.

Muitos dos feridos sofreram queimaduras graves, e existe o temor que haja mais corpos carbonizados nas cercanias do duto, onde centenas de pessoas se amontoaram para pegar o combustível que jorrava de uma fenda aberta no local.

A explosão aconteceu por volta das 19h (horário local) de sexta, duas horas depois de um vazamento no oleoduto ter sido detectado.

Durante esse período, dezenas de pessoas foram até o local com baldes para roubar a gasolina, o que aumentou o alcance da tragédia.

O acidente ocorreu no momento em que vários estados mexicanos enfrentam problemas de escassez de combustível, devido à persistente sabotagem de dutos da Pemex, que impede um restabelecimento total do fornecimento e que levou o governo a reforçar a segurança na região.

O governo do presidente Andrés Manual López Obrador lançou uma extensa repressão ao crescente roubo de combustível, que, segundo estimativas oficiais, custou ao país 3 bilhões de dólares só em 2017.

O prefeito do município de Tlahuelilpan, onde fica o duto, disse que o vazamento teve início às 17h (horário local), quando chegaram militares do Exército. Eles isolaram a área, mas não conseguiram controlar as cercas de 200 pessoas que invadiram o local e pegaram o combustível.

Quando explodiu, o combustível criou uma espécie de barreira de fogo na área onde estava concentrada grande parte das pessoas.

