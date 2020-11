Exercícios e alimentação saudável: mitos e verdades

Emagrecer costuma ser um desafio. É quase consenso. Mas para quem vence a guerra contra a balança e finalmente consegue chegar ao peso desejado ainda resta um segundo obstáculo: manter o corpo dos sonhos. Será que fazer dieta em longo prazo é mesmo a melhor, ou a única solução? Chega uma hora, afinal, que fica difícil se segurar. O Futurando desta semana mostra que o segredo está no metabolismo.

Os exercícios físicos, aliás, ajudam na aceleração do metabolismo. O ganho muscular também. Pode parecer uma receita ideal: fico mais forte, meu organismo consome mais energia. O problema é que a quantidade de massa magra adquirida com uma rotina de disciplina na musculação nem sempre tem uma relação direta ou significativa com o gasto calórico. E outra questão: alongar pouco antes de começar o treino. É mito ou é verdade que temos que fazer isso?

Considerando que estamos no meio de uma pandemia, como deve ser a rotina de exercícios? O que preciso observar? Mantenho o ritmo de antes? E se acabei contraindo a covid-19, posso me exercitar depois de ter a saúde reestabelecida? Perguntamos para o cardiologista e especialista em medicina do exercício e do esporte Marcelo Leitão.

Você já ouviu dizer que comer antes de praticar atividade física não é bom para a saúde? Pesquisas mais antigas um dia chegaram a essa conclusão. Só que sempre baseadas em testes realizados majoritariamente com homens. E as diferenças entre o organismo do homem e da mulher? Influenciam na forma como cada um, por exemplo, metaboliza gordura? Vamos explicar.

Uma coisa é comum entre os homens e as mulheres. Ambos possuem a chamada gordura marrom, que pode ser uma aliada na perda de peso porque impulsiona a queima calórica. Tem como controlar ou aumentar o volume dessa gordura no organismo? Quem vai responder é o médico endocrinologista Mario Kehdi Carra, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO).

Outra dúvida comum diz respeito à alimentação para quem pratica exercícios de alto rendimento. Por exemplo, um atleta de força, que precisa ser capaz de levantar muito peso. Vamos mostrar como o armênio-alemão Patrik Baboumian conseguiu resultados surpreendentes adotando um estilo de vida vegano. Ele provou que os mais conservadores estão errados quando consideram a proteína animal como a única adequada para aumentar os músculos.

Por falar em aumentar os músculos, o que não falta na internet são perfis de influencers fitness oferecendo produtos para a dieta de quem quer "trincar”. A maioria vende suplementos proteicos. Será que isso funciona? E se não funciona, pode prejudicar o nosso corpo de alguma forma? Você vai saber no Futurando.