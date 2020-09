Ex-ministro grego Varoufakis diz que sentirá falta de Merkel

O ex-ministro grego das Finanças Yanis Varoufakis disse, em entrevista à DW nesta sexta-feira (25/09), que sentirá falta da chanceler federal alemã Angela Merkel. Ela, que está no poder desde 2005, já anunciou que não vai concorrer a um novo mandato ao fim do atual.

Mas Varoufakis, um ídolo da esquerda europeia e um forte crítico de Merkel e seus governos, não poupou críticas à chanceler federal.

"Bem, ela é uma adversária política. Ela é alguém que eu acho que causou grandes estragos para a ideia de uma Europa unificada no longo prazo, mas quem quer que venha depois certamente não será melhor do que ela. Portanto, consigo me imaginar nos próximos anos pensando: 'Meu Deus, eu sinto falta da Angela'."

"Nos últimos 20 anos, eu não vi nada vindo de Angela Merkel que possa ser descrito como uma visão para a Europa", afirmou. "Angela Merkel é uma notável praticante da gestão política, ela é insuperável na sua capacidade de gerir crises. Mas ela nos lembra da grande diferença entre gestão e liderança. Suas habilidades como gestora, que são, como eu já disse, insuperáveis, precisam ser contrastadas com a sua completa falta de visão para a Europa e para a Alemanha", disse.

A entrevista faz parte do novo podcast em inglês da DW Merkel's last dance (A última dança de Merkel).

JLO/dw