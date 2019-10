EUA vão impor tarifas a US$ 7,5 bilhões em produtos da UE

A Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizou nesta quarta-feira (02/10) os Estados Unidos a imporem tarifas punitivas contra a União Europeia (UE) sobre 7,5 bilhões de dólares em produtos do bloco devido a subsídios cedido ao fabricante de aviões Airbus. A sentença é um marco no conflito comercial iniciado há 15 anos.

Na decisão histórica, a OMC considera que o valor autorizado é proporcional aos efeitos adversos sofridos pela americana Boeing em termos de perdas de vendas e impedimentos na entrega de suas aeronaves. Essas perdas teriam sido causadas devido a subsídios ilegais fornecido principalmente pela França, Alemanha, Espanha e Reino Unido para as grandes aeronaves civis da Airbus.

Bruxelas e Washington se acusam mutuamente de subsídios injustos concedidos à americana Boeing e à europeia Airbus em uma disputa "olho por olho" que já dura 15 anos. Trata-se da mais longa e complexa disputa já intermediada pela OMC, com vitórias e derrotas para ambos os lados.

A UE reagiu imediatamente, salientando que, mesmo que os EUA tenham obtido autorização para aplicar represálias comerciais contra eles, estas seriam "míopes e contraproducentes" e que preferiria chegar a um acordo com o país para evitar uma guerra tarifária.

A comissária Europeia do Comércio, Cecilia Malmstrom, advertiu que se os Estados Unidos decidem impor as sanções autorizadas, "pressionará a União Europeia" a "fazer o mesmo", pois, em um caso paralelo, Genebra também concederá à UE em alguns meses o direito a impor contramedidas aos EUA como resultado de ter infringido de forma contínua as mesmas normas da OMC com relação a Boeing.

Apesar das ameaças, o governo americano anunciou que sobretaxará diversos produtos europeus, entre eles, alimentos e aviões, a partir de 18 de outubro. Os EUA vão impor tarifas de 25% sobre o vinho francês, whisky escocês e queijo italiano, além de biscoitos, salame, linguiças de porco, manteiga e iogurte. As taxas serão aplicadas ainda a roupas e câmaras fotográficas alemãs. Já uma taxa de 10% será aplicada a aeronaves fabricadas na UE.

O presidente americano, Donald Trump, considerou a decisão um "grande triunfo" para os Estados Unidos. "Nunca tínhamos tido vitórias assim com outros presidentes, verdade? Estamos conseguindo muitos triunfos na OMC", disse.

Os 7,5 bilhões de dólares representam uma fração das exportações europeias para os EUA, que no ano passado chegaram a 688 bilhões de dólares. As sobretaxas, porém, chegam num momento delicado. O uso da estratégia por Trump, especialmente contra a China, abalou o mercado financeiro e prejudicou o comércio global, além de fabricantes diante incertezas sobre a continuidade de negócios.

A OMC é há anos palco de uma disputa entre a Boeing e a Airbus, devido às subsídios e ajudas concedidas, respetivamente pelos Estados Unidos e pela UE, à sua indústria aeronáutica. Sediada em Genebra, na Suíça, a entidade tem como função mediar as relações comerciais globais.

