EUA matam principal líder da Al Qaeda

O principal líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, de 71 anos, foi morto em um ataque de drone dos EUA no Afeganistão, anunciou na noite desta segunda-feira (01/08) o presidente americano, Joe Biden. É o maior golpe para o grupo terrorista desde que seu fundador Osama bin Laden foi morto, em 2011.

"A justiça foi feita", disse Biden. "Este líder terrorista não existe mais", acrescentou.

Zawahiri, médico e cirurgião egípcio, ajudou a coordenar os ataques de 11 de setembro de 2001, que mataram cerca de 3 mil pessoas. Ele assumiu o controle da Al Qaeda depois que Bin Laden foi morto por forças especiais dos EUA no Paquistão, em 2011.

Os EUA realizaram o ataque em Cabul no fim de semana, mas adiaram a divulgação das informações até que a morte pudesse ser confirmada. Biden disse que a operação de contraterrorismo foi "bem-sucedida" e que "não houve vítimas civis".

A morte de Zawahiri em Cabul levanta questões sobre se o líder da Al Qaeda estava recebendo refúgio do Talibã após a tomada da capital afegã, em agosto de 2021, quando as últimas tropas lideradas pelos EUA deixaram o país.

Em um comunicado, o porta-voz do Talibã Zabihullah Mujahid confirmou que um ataque ocorreu e o condenou veementemente, chamando-o de violação de "princípios internacionais".

Quem era Zawahiri

Ayman al-Zawahiri nasceu em 1951 em uma proeminente família de classe alta do Cairo. Quando adolescente, se juntou ao grupo radical Irmandade Muçulmana.

Em 1981, esteve entre os centenas de militantes presos e acusados ​​de envolvimento no assassinato do presidente egípcio Anwar Sadat. Embora tenha sido inocentado, passou três anos em uma prisão egípcia sob a acusação de posse de armas.

Após sua libertação, Ayman al-Zawahiri viajou para o Afeganistão, onde conheceu Bin Laden e participou da batalha contra as tropas soviéticas. Logo, tornou-se o segundo mais importante no comando da Al Qaeda. Ao contrário de Bin Laden, era visto frequentemente em mensagens de vídeo.

Com outros membros da Al Qaeda, acredita-se que Zawahiri tenha planejado o ataque de 12 de outubro de 2000 ao navio USS Cole, no Iêmen, que matou 17 marinheiros americanos e feriu mais de 30.

Ele também foi indiciado nos Estados Unidos pelos atentados de 7 de agosto de 1998 contra as embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, que deixaram 224 pessoas mortas e mais de 5 mil feridas.

Tanto Bin Laden quanto Zawahiri escaparam da captura quando as forças lideradas pelos EUA derrubaram o governo talibã do Afeganistão no final de 2001. Bin Laden seria morto 10 anos depois, em 2011, em uma operação de forças dos EUA no Paquistão.

No ano passado, no 20º aniversário dos atentados ao World Trade Center de Nova York e ao Pentágono, a rede terrorista Al Qaeda divulgou nas redes sociais uma mensagem em vídeo de Al-Zawahiri , em que ele incitava à luta contra o Ocidente.

le/lf (AP, Reuters)