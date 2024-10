Catástrofe Estados Unidos

EUA: furacão Milton pode ser o "mais devastador em 100 anos"

09/10/2024 9 de outubro de 2024

Presidente Biden cancela ida à cúpula do "plano da vitória" do ucraniano Volodimir Zelenski na Alemanha para acompanhar chegada de tempestade com alto potencial de destruição nos Estados Unidos.