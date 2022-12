EUA enfrentam tempestades de inverno com frio de até -50 °C

Às vésperas do Natal, os Estados Unidos enfrentam uma tempestade de inverno "única numa geração", como descreveu nesta sexta-feira (23/12) o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

O evento climático afeta grande parte do país, em uma onda de frio extremo, com temperaturas que chegam a -50 °C. Pelo menos cinco pessoas morreram em acidentes em estradas congeladas e outras cinco, de frio.

O presidente americano, Joe Biden, alertou para a gravidade da situação e pediu que a população siga as recomendações das autoridades. Milhões de pessoas não devem conseguir chegar a seus destinos para o Natal, devido a voos, trens e ônibus cancelados ou adiados, e ao perigo nas estradas.

"Este é realmente um alerta meteorológico muito severo. E vai de Oklahoma ao Wyoming, e do Wyoming ao Maine. Há consequências reais. Por isso, encorajo todos a seguirem os avisos locais", disse Biden em declarações à imprensa no Salão Oval da Casa Branca, em Washington.

Biden sublinhou que não se trata de um dia normal de neve, mas de algo "extremamente sério", e disse que seu governo tem tentado contatar os 26 governadores dos estados afetados.

Ciclone bomba

O serviço meteorológico dos EUA informou que mais de 200 milhões de americanos foram afetados por alertas de mau tempo. "De costa a costa" há risco de quedas drásticas de temperatura, ventos congelantes e queda maciça de neve.

Segundo os meteorologistas, um ciclone bomba – quando a pressão atmosférica cai muito rapidamente em uma forte tempestade – deve se desenvolver perto da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. De acordo com o NSW, a maior quantidade de neve deve ser registrada nos Grandes Lagos, com até 122 centímetros.

A agência meteorológica alertou que as temperaturas podem cair para até -56 °C, com fortes rajadas e fortes nevascas que podem causar danos à infraestrutura e atrapalhar as viagens.

Kandas foi um dos locais mais afetados Foto: Travis Heying/The Wichita Eagle/AP/picture alliance

Ao menos dez mortes

De acordo com relatos da mídia, pelo menos cinco pessoas morreram em acidentes de trânsito aparentemente relacionados ao clima em Kansas e Oklahoma.

Mais vulneráveis ainda estão os que não têm casa. Em todos os lugares, voluntários tentam salvar os sem-teto do frio. De acordo com relatos da mídia, pelo menos cinco moradores de rua morreram congelados em Salt Lake City, no estado de Utah, no início da semana. E mesmo em Miami, onde normalmente faz calor, o Homeless Relief colocou em prática seu Plano de Emergência para o Frio.

Temperaturas extremamente baixas

Temperaturas em torno de -45 °C foram medidas nos estados de Montana, Dakota do Sul e Wyoming. No norte de Idaho chegou a fazer -50 °C, enquanto algumas das principais cidades do país enfrentarão condições extremas nesta sexta-feira, com -36,6 °C em Chicago (Illinois), -35 °C em Minneapolis (Minnesota) e -29 °C em Denver (Colorado).

Os meteorologistas alertaram para que as pessoas não saiam de casa devido ao risco de sofrerem queimaduras de frio em poucos minutos. Quem ficar muito tempo fora de casa corre o risco de morte.

O fenômeno climático vai desde o norte da Great Basin, uma bacia hidrográfica que abrange Nevada, parte de Utah e da Califórnia, Idaho, Oregon e Wyoming, até o norte do Meio-Oeste, os grandes lagos e a cordilheira dos Apalaches central e norte.

O NWS disse que vai haver "uma perigosa massa de ar frio sem precedentes" de uma frente do Ártico atingindo os vales de Ohio e Tennessee na noite desta sexta-feira.

Quase 3 mil voos foram cancelados somente nesta sexta-feira Foto: David Joles/Star Tribune/AP/picture alliance

Voos cancelados

Quase 3 mil voos foram cancelados em todo o país na manhã desta sexta-feira, de acordo com o site FlightAware, e mais de 700 foram adiados. No Aeroporto de Chicago, um dos mais importantes dos Estados Unidos, os limpa-neves não param.

No leste, no estado de Indiana, o governador mobilizou 150 membros da Guarda Nacional para proteger as pessoas das esperadas tempestades de neve. Vídeos do Weather Channel mostraram pessoas em supermercados estocando mantimentos para os próximos dias.

Numerosas conexões de trem e ônibus foram canceladas e as autoridades advertem contra a condução de carros. O serviço meteorológico alertou que aqueles que ficam presos nas estradas por causa da neve e do gelo podem correr risco de morte.

Oito mortes no Japão

Outro país que sofre com tempestades de neve é o Japão, onde pelo menos oito pessoas morreram e 45 ficaram feridas, informou a emissora japonesa NHK.

As vítimas são de Hokkaido, Akita, Yamagata, Nigata e Ishikawa. A tempestade foi sentida sobretudo ao longo da costa do Mar do Japão e também em regiões onde esse evento climático não é tão comum, como na zona da ilha de Shikoku, na costa oriental.

Na terça-feira, uma mulher de 20 anos foi encontrada morta num carro enterrado pela neve na cidade de Kashiwazaki. Além disso, nas cidades de Nagaoka, Kashiwazaki e Ojiya, pessoas idosas com mais de 80 anos morreram ao retirar a neve dos telhados.

le (Lusa, AFP, AP, Reuters)