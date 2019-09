EUA e China elevam guerra tarifária em US$ 200 bilhões

EUA e China acirram guerra tarifária com imposições mútuas

Novas taxas aduaneiras anunciadas por Trump em série de tuítes atingirão US$ 550 bilhões em produtos chineses, até 1º de outubro. Pequim retalia com tarifas sobre 5 mil itens americanos no valor de US$ 75 bilhões. (24.08.2019)