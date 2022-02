EUA dizem que Rússia tem plano para forjar ataque da Ucrânia

Pentágono afirma ter provas de trama russa para criar pretexto para invadir Ucrânia, que envolveria filmar ataque falso com atores e cadáveres. Mais cedo, Otan diz que presença russa em Belarus chega a 30 mil soldados.

Os Estados Unidos possuem relatórios de inteligência mostrando que a Rússia tem um plano para fabricar um pretexto para invadir a Ucrânia, disse o Pentágono nesta quinta-feira (03/02).

A Rússia reuniu dezenas de milhares de soldados na fronteira com a Ucrânia, mas nega que esteja planejando invadir o país. Em vez disso, Moscou acusou os Estados Unidos de elevar as tensões ao enviar mais soldados à região para reforçar o flanco leste da Otan.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse a jornalistas que havia provas de que o Kremlin havia desenvolvido uma trama para filmar um ataque falso de militares da Ucrânia "contra o território soberano russo, ou contra pessoas que falam o idioma russo".

"Como parte deste ataque falso, acreditamos que a Rússia produziria um vídeo de propaganda com imagens fortes, incluindo cadáveres e atores que representariam pessoas em luto e imagens de locais destruídos", para justificar uma invasão, disse Kirby.

A suposta operação foi revelada em relatórios de inteligência não confidenciais compartilhados com funcionários ucranianos e aliados europeus.

"Já vimos esse tipo de ação dos russos no passado, e acreditamos ser importante que, quando vemos isso dessa forma, e podemos ver, a denunciemos", disse Kirby.

"Nossa experiência é de que muito pouco disso não é aprovado pelos níveis mais altos do governo russo", acrescentou.

"Uma opção" sobre a mesa de Moscou

O conselheiro adjunto de segurança nacional dos EUA Jonathan Finer disse não haver certeza de que "este é o caminho que eles vão tomar, mas sabemos que esta é uma opção em consideração, que envolveria atores encenando luto por pessoas mortas em um evento que eles próprios teriam criado".

"Isso envolveria o envio de cadáveres para representar corpos supostamente mortos, de pessoas supostamente mortas em um incidente como este", disse Finer à emissora MSNBC.

Otan: 30 mil soldados russos em Belarus

Mais cedo, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, advertiu que a presença militar da Rússia nas fronteiras da Ucrânia segue crescendo. Ele disse que o número de militares russos em Belarus, um aliado de Moscou, provavelmente chegaria a 30 mil, mais do que em qualquer outro momento nos últimos 30 anos.

"Nos últimos dias, vimos um movimento significativo de forças militares russas para Belarus. Este é o maior deslocamento russo para lá desde a Guerra Fria", disse Stoltenberg aos jornalistas.

Ele disse que o deslocamento militar para Belarus conta com forças especiais, caças de combate, mísseis balísticos de curto alcance Iskander e sistemas de defesa contra mísseis terra-ar S-400.

Stoltenberg também renovou seu apelo para que a Rússia "desescalasse", e reiterou que "qualquer nova agressão russa teria conseqüências graves e um alto preço".

A Otan começou a reforçar as defesas de seus membros no Leste Europeu, mas diz não ter intenção de destacar tropas para a Ucrânia, que não é membro da aliança militar, no caso de uma invasão russa.

(AFP, Reuters, AP)