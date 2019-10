EUA desistem de apoiar entrada do Brasil na OCDE

Os Estados Unidos desistiram de apoiar a inclusão do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE). Após declarar publicamente apoio à candidatura brasileira, o próprio governo americano rejeitou um pedido para discutir a ampliação do clube dos países industrializados e emergentes, segundo uma reportagem publicada nesta quinta-feira (10/10) pela agência Bloomberg.

A agência teve acesso a uma carta enviada pelo secretário de Estado americano, Mike Pompeo, em 28 de agosto, ao secretário-geral da OCDE, Angel Gurria. No documento, Pompeo rejeita um pedido para incluir mais países na organização e destaca que Washington apoiava apenas a candidatura da Argentina e da Romênia.

"Os Estados Unidos continuam preferindo a ampliação em ritmo contido, levando em consideração a necessidade de pressionar por planos de governança e sucessão", destaca a carta.

O documento contradiz a postura pública dos Estados Unidos sobre a questão. Durante a visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington em março, seu homólogo americano, Donald Trump, prometeu apoiar a entrada do Brasil na OCDE. Em maio, após uma reunião ministerial da organização em Paris, os EUA voltaram a declarar apoio à candidatura brasileira. Já em julho, foi a vez do secretário americano do Comércio, Wilbur Ross, fazer declaração semelhante durante uma viagem a São Paulo.

De acordo com uma fonte oficial ouvida pela Bloomberg, os Estados Unidos apoiam a ampliação da OCDE e uma eventual inclusão do Brasil, mas no momento estão trabalhando para a entrada da Argentina e Romênia na organização, tendo em vista reformas econômicas e o compromisso com o livre mercado destes países.

A OCDE confirmou ao site que recebeu a candidatura de seis países e que a adesão destes depende de um consenso entre os países-membros da organização, porém, não deu mais detalhes. O governo brasileiro não respondeu aos pedidos de entrevista feitos pela Bloomberg.

O apoio dos Estados Unidos à candidatura brasileira na organização foi um dos primeiros pontos abordados na aproximação entre Bolsonaro e Trump. Durante uma visita a Washington, o mandatário brasileiro abriu mão de receber um tratamento especial na Organização Mundial do Comércio (OMC), que inclui prazos para cumprir acordos e maior flexibilidade em negociações comerciais, em troca do lobby americano pelo Brasil na organização.

O governo brasileiro chegou até mesmo aumentar a cota para importações de etanol sem tarifa, passando o de 600 milhões de litros para 750 milhões de litros por ano como parte do esforço para se aproximar dos EUA. A medida agradou os americanos, principais exportadores do produto para o Brasil.

Na época da visita, muitos duvidavam que os americanos cumpririam sua promessa de apoiar os brasileiros no ingresso no clube dos países industrializados e emergentes. O Brasil apresentou sua candidatura em maio de 2017 e contava com o apoio prometido por Trump para fazer parte do grupo, pois a aprovação de Washington é fundamental para a entrada na OCDE.

O comprometimento do presidente americano chegou ainda a ser visto como um importante triunfo internacional para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e para Bolsonaro.

De acordo com o jornal Folha S.Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia sido informado há cerca de 40 dias que os Estados Unidos indicaram a Argentina para o clube, deixando o Brasil de fora. A Romênia foi uma indicação de países europeus.

O apoio dos EUA parecia tão certo para os membros do governo brasileiro e da família do presidente que o deputado Eduardo Bolsonaro, que preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, chegou a publicar há poucos dias no Twitter uma mensagem sobre a criação de um Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-OCDE. Em maio, Eduardo também escreveu “EUA APOIAM BRASIL PARA OCDE. Brasil e EUA nunca tiveram uma relação tão boa“.

Essa é a segunda vez em poucas semanas que as expectativas do governo Bolsonaro em relação aos EUA não se materializam. Em julho, membros do governo chegaram a espalhar para a imprensa que Trump poderia indicar um de seus filhos para chefiar a embaixada dos EUA em Brasília, como parte de um arranjo que incluiria a indicação do deputado Eduardo para a representação brasileira em Washington. Em setembro, no entanto, os americanos indicaram Todd Chapman, um diplomata de carreira, para o posto em Brasília.

CN/ots

______________

