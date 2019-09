EUA confirmam morte de filho de Bin Laden

"Estado Islâmico": de militância sunita a califado

Guerra contra o patrimônio histórico

O EI já destruiu tesouros arqueológicos milenares em cidades como Palmira (foto), na Síria, ou Mossul, Hatra e Nínive, no Iraque. O EI diz que esculturas antigas entram em contradição com sua interpretação radical dos princípios do Islã. Especialistas afirmam, porém, que o grupo está faturando alto no mercado internacional com a venda ilegal de estátuas menores, enquanto as maiores são destruídas.