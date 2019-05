EUA afirmam que russos impediram fuga de Maduro

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou nesta terça-feira (30/04) que o líder venezuelano Nicolás Maduro estava pronto para deixar o seu país nesta manhã, mas que desistiu após ser convencido pela Rússia a permanecer em Caracas.

"Ele tinha um avião na pista, estava pronto para ir embora nesta manhã, e os russos indicaram que ele deveria ficar", disse Pompeo em entrevista concedida à rede de televisão CNN. Ele não apresentou provas que respaldassem a afirmação.

Ao longo do dia, o regime chavista enfrentou um levante convocado pelo líder oposicionista Juan Guaidó, que foi reconhecido como presidente interino da Venezuela por 50 países. Em um vídeo divulgado durante a manhã, Guaidó afirmou que os militares venezuelanos haviam abandonado o regime e aderido ao movimento.

No entanto, conforme as horas passaram, o regime reagiu, reprimindo manifestantes que saíram às ruas de Caracas. Logo também ficou claro que o movimento convocado por Guaidó só havia encontrado respaldo entre alguns militares de baixa patente, sem a adesão dos generais que efetivamente controlam as tropas militares do país.

Enquanto Caracas era palco de confrontos, Maduro permaneceu não fez aparições públicas, se limitando a publicar no Twitter uma mensagem na qual afirmou que os comandos militares permaneciam leais ao regime. Ele só reapareceu cerca de 15 horas após o anúncio de Guaidó. Em um pronunciamento na TV, Maduro chamou o levante de "golpe” e disse que os oposicionistas foram "derrotados”.

Mas, de acordo com a Casa Branca, Maduro estava pronto para fugir para Havana quando o levante foi convocado. Perguntado se os EUA garantiriam a segurança de Maduro caso o presidente da Venezuela fugisse para Cuba, o secretário de Estado americano deixou no ar uma dúvida sobre se o avião poderia ser derrubado.

"Maduro entende o que ocorreria se subir nesse avião", afirmou Pompeo, em tom de mistério, sem dar mais detalhes sobre o que isso significaria.

O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, também alimentou nesta terça-feira especulações sobre a unidade do regime venezuelano. Segundo ele, membros do regime como o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, haviam se voltado contra Nicolás Maduro e passado a negociar com a oposição, mas depois voltaram atrás.

"Personalidades como o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, o presidente do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, Maikel Moreno, e o comandante da Guarda de Honra Presidencial, Rafael Hernández Dala, todos eles concordaram que Maduro deve ir embora", disse Bolton a jornalistas na Casa Branca.

O enviado especial dos Estados Unidos para a Venezuela, Elliott Abrams, também afirmou em outro evento com a imprensa que essas três importantes figuras do regime negociaram ao longo do último mês com a oposição sobre como restabelecer a democracia no país.

No entanto, tanto Padrino quanto Moreno deram demonstrações de apoio a Maduro ao longo do dia. Padrino inclusive apareceu ao lado do líder venezuelano no pronunciamento transmitido pela TV estatal no início da noite.

Maduro, por sua vez, desmentiu que tivesse a intenção de deixar o poder e refugiar-se em Cuba, como afirmou Pompeo.

"Mike Pompeo disse que eu, Maduro, tinha um avião preparado para ir a Cuba, para fugir, e os russos desceram do avião e me proibiram de sair do país. Senhor Pompeo, por favor, que falta de seriedade", disse Maduro, durante o pronunciamento.

Maduro ainda acusou os EUA e a Colômbia de apoiarem a revolta e disse que o presidente Donald Trump "não passa um dia sem se envolver" com a Venezuela.

"Nos Estados Unidos da América não houve um governo tão louco como este", afirmou, se referindo a Trump.

Por enquanto, Guaidó ainda tenta manter a pressão sobre Maduro. Ele convocou novos protestos para esta quarta-feira, feriado de 1° de maio, e fez um novo apelo para que os militares se juntem ao movimento. “Nós vamos continuar por toda a Venezuela, nós vamos estar nas ruas”, disse Guaidó na noite de terça-feira.

