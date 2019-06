Estudo revela que substância do espinafre pode causar doping

Desculpas curiosas para o doping

Bombons e chá

Cuidado com as guloseimas provenientes de familiares: em 2004, o ciclista italiano Gilberto Simoni foi pego por cocaína. Segundo ele, isso não tinha nada a ver com doping. "Minha mãe me enviou bombons do Peru que estavam embrulhados em folha de coca." Numa outra declaração, ele colocou a culpa no chá da tia.

Autoria: Joscha Weber (ca)