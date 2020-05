Estudo associa covid-19 a doença inflamatória em crianças

Pesquisadores italianos divulgaram um estudo que relaciona o coronavírus Sars-Cov-2 a uma condição que remete à doença de Kawasaki, enfermidade de causa desconhecida que afeta sobretudo crianças menores de cinco anos, inflamando vasos sanguíneos por todo o corpo.

O estudo, publicado nesta quarta-feira (13/05) na revista científica The Lancet foi realizado por pesquisadores da província de Bérgamo, no norte da Itália – região que registrou a maioria dos casos e de mortes por covid-19, doença causada pelo coronavírus, no país.

Os pesquisadores relataram ter encontrado um aumento de 30 vezes na incidência de condições similares à doença de Kawasaki em pacientes examinados num hospital de Bérgamo entre fevereiro e abril.

"A epidemia de Sars-Cov-2 foi associada à alta incidência de uma forma grave da doença de Kawasaki. Um surto semelhante é esperado em países atingidos pelo vírus", diz um trecho da publicação.

A enfermidade inclui sintomas como febre alta, erupções cutâneas, inchaço de glândulas, choque tóxico e, em casos graves, inflamação das artérias, podendo ser mortal. Houve vários relatos de quadros com esses sintomas na Europa e nos EUA.

Um garoto de 14 anos, sem doenças pré-existentes, morreu após apresentar sintomas similares à doença de Kawasaki, comunicou o hospital infantil Evelina, de Londres, nesta quarta-feira. O adolescente fez parte de um grupo de oito casos tratados no hospital durante um período de dez dias em abril. O garoto passou seis dias em terapia intensiva e testou positivo para covid-19 após a morte.

O hospital já tratou cerca de 50 crianças com a doença causada pelo coronavírus, segundo a diretora médica Sara Hanna, e metade delas recebeu alta.

O secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse no mês passado que especialistas estão investigando a nova síndrome em crianças "com grande urgência", mas enfatizou se tratar de algo raro.

Mais de 100 casos somente em Nova York

Nos Estados Unidos, mais de 100 casos classificados por médicos como "síndrome inflamatória pediátrica multissistêmica" foram relatados somente no estado de Nova York. Ao menos três crianças morreram de complicações, segundo relatou a emissora NBC News na quarta-feira.

As três crianças testaram positivo para covid-19 ou tinham anticorpos contra o Sars-Cov-2, sugerindo que a síndrome é relacionada ao coronavírus. Ela pode ocorrer de dias a semanas depois da infecção pelo vírus.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse na quarta-feira que outros 14 estados americanos estão investigando casos similares e alertou que os pais devem "estar cientes" da doença misteriosa.

O médico-chefe do Centro Médico Infantil de Connecticut, Juan Salazar, relatou que aparentemente a enfermidade similar à doença de Kawasaki se manifesta de a duas a quatro semanas depois que uma criança se recuperou da covid-19, muitas vezes sem nunca ter sido diagnosticada com a infecção.

A uma comissão do Senado americano, o especialista em doenças infecciosas Anthony Fauci disse na terça-feira que crianças em geral apresentam um quadro melhor que o de adultos e idosos ao contrair o Sars-Cov-2, mas também alertou que ainda há muito a aprender sobre o vírus.

"Por exemplo, agora, há crianças registradas com covid-19 que realmente têm uma síndrome inflamatória muito estranha e muito semelhante à doença de Kawasaki", disse Fauci. "Acho melhor tomarmos muito cuidado para não sermos descuidados ao pensar que as crianças são completamente imunes aos efeitos deletérios."

No estudo publicado na The Lancet, os pesquisadores italianos enfatizaram que a enfermidade similar à doença de Kawasaki "continua sendo uma condição rara, provavelmente afetando não mais do que uma em cada mil crianças expostas ao Sars-Cov-2".

Relatada pela primeira vez no Japão há mais de 50 anos pelo pediatra japonês Tomisaku Kawasaki, a doença de Kawasaki ainda não tem uma causa desconhecida. Segundo a The Lancet, a hipótese mais aceita é que o sistema imunológico apresenta uma "resposta aberrante" a um patógeno.

"Nos últimos 20 anos, os vírus da família dos coronavírus foram propostos como possivelmente implicados na patogênese da doença de Kawasaki", segundo a publicação científica.

PV/rtr/afp/dw

