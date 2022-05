Estrelas do rock russo levantam suas vozes contra a guerra

Em 18 de maio último, a banda de rock russa DDT deu um show na arena lotada da cidade de Ufá, na Rússia. Quase 10 mil fãs estavam compareceram, após aguardarem ansiosamente pelo show: a DDT é uma lenda do rock russo, e seu cantor e compositor Yuri Shevchuk é uma das mais proeminentes estrelas do rock do país.

Shevchuk é particularmente popular em Ufá, onde cresceu e escreveu suas primeiras canções, e onde a DDT foi fundada em 1981, uma banda cujo som anunciava a era perestroika para muitos.

Músicos da banda DDT, de Yuri Shevchuk. em um show em Berlim em 2004. Grupo protesta contra guerras há décadas Foto: Seeliger/IMAGO

No meio do show, Shevchuk se dirigiu à plateia, dizendo: "Pessoas estão sendo mortas na Ucrânia, nossos meninos estão morrendo lá também. Para quê? Quais são os objetivos, meus amigos? Mais uma vez, os jovens estão sendo mortos − a juventude russa e a juventude da Ucrânia. Velhos, mulheres e crianças também estão morrendo. Para quê? Para alguns planos napoleônicos do próximo César? É isso?" Aplausos acompanharam sua fala.

Coragem de Shevchuk foi punida

"Mas a pátria não é a bunda do presidente que você tem que lamber e beijar o tempo todo", continuou Shevchuk. "A pátria, para mim, é a pobre vovó da estação de trem que vende batatas. E agora vou cantar para vocês uma canção que está especialmente no meu coração: 'O amor'."

Shevchuk cantou seu sucesso de 1996, e o público aplaudiu. Nas redes sociais, foi publicado que se ouviram gritos de "guerra de merda!" Entretanto, vídeos correspondentes já não podem mais ser encontrados.

Após o show, Shevchuk foi procurado pela polícia e foi elaborado um boletim de ocorrência. A acusação provavelmente é a de "desacreditar as Forças Armadas da Rússia". O caso deverá em breve ser levado ao tribunal de São Petersburgo, onde vive o músico. A agência de notícias estatal russa RIA Novosti, por exemplo, informou sobre o caso. O próprio Shevchuk apenas comentou de forma rápida o que havia acontecido: "Sim, eu devo ter tagarelado muito."

Rock russo contra a guerra

Yuri Shevchuk é um pacifista conhecido e reconhecido. Não atire! foi o nome de uma de suas primeiras canções, que ainda hoje é bem recebida pelos fãs. Ele a escreveu depois de uma conversa com retornados do Afeganistão com os quais havia estudado na escola.

Shevchuk permaneceu fiel à causa e protestou constantemente contra as numerosas guerras das décadas seguintes. Ele tocou, por exemplo, em um show em Belgrado com a DDT depois que a cidade foi bombardeada pelas tropas da Otan em 1999 e condenou as guerras da Rússia na Tchetchênia, que começaram em 1994.

Imediatamente após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, o músico, visivelmente desapontado, disse em uma entrevista: "Nós da DDT temos cantado pela paz o tempo todo. Mas acho que isso não ajudou: você pode ver por si mesmo o que aconteceu. Estamos todos apenas tristes e em choque."

Cantora Zemfira: Mariupol Calling

A voz de Yuri Shevchuk não é a única que ressoa da cena musical russa. A cantora Zemfira, a enigmática rainha do rock do país (que por acaso também é de Ufá), também se expressou claramente. The Meat (A Carne) é o nome de sua última canção, lançada como single em 19 de maio de 2022, na qual ela canta: "É primavera no calendário, e na realidade, trincheiras e foguetes" e "É meia-noite em Mariupol... Tenho sonhos de horror todas as noites. Aonde chegamos? Para que estamos aqui? Vou procurar a resposta para o resto da minha vida. Reze por mim, reze..."

"The Meat" (A carne): assim a cantora Zemfira vê a guerra na Ucrânia Foto: Youtube

No clipe da canção, que lembra London Calling (1979) da banda punk The Clash devido ao cenário de fim dos tempos evocado na letra, desenhos expressivos em preto, branco e vermelho refletem os horrores da guerra e lembram imagens da Ucrânia. Os desenhos poderiam ter sido feitos por Zemfira e sua companheira, a atriz Renata Litvinova.

Zemfira está em Paris desde o início da guerra. Na mídia oficial russa, a cantora é acusada de traição e hipocrisia.

Boris Grebenshikov: "Vergonha para a Rússia"

"A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é uma loucura, e aqueles que a desencadearam são uma vergonha para a Rússia", diz sucintamente a mensagem em vídeo de Boris Grebenshikov. O carismático cantor do grupo Aquarium é indiscutivelmente o maior ídolo do rock russo, atravessando gerações.

Grebenshikov também não acha possível fazer shows na Rússia no momento. Ele vive em Londres e se apresenta para comunidades de língua russa na Europa Ocidental e em Israel.

"Quando vejo fotos de cidades ucranianas destruídas por russos, muitas vezes reconheço as salas de concerto onde eu costumava tocar", disse o músico em uma entrevista à emissora israelense de língua russa Canal 9.

De uma perspectiva histórica, sua visão da situação na Rússia é pessimista: "Pense no imperador romano Calígula: quando os loucos estão no poder, o ambiente se adapta. As pessoas vendem sua consciência para agradar ao governante louco."

A Rússia invadiu a Ucrânia de forma bárbara, horrível e indecente, acrescentou Grebenshikov. "Quando uma nação tenta destruir outra nação, isso é fascismo." Palavras claras, mas pouco ouvidas na Rússia.