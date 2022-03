O ex-jogador de futebol Oleh Luzhnyi venceu a Liga dos Campeões com o Arsenal no início dos anos 2000. O jogador de 53 anos entrou na guerra para defender sua pátria. "A situação é horrível", disse ele à Sky Sports. "Eu quero vir para treinar no Reino Unido, mas antes de tudo eu me manterei firme e lutarei pelo meu povo, pelo meu país e pela democracia".