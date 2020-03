Estátua de Lenin em cidade alemã gera controvérsia

O Tribunal Administrativo da cidade de Gelsenkirchen, no Oeste da Alemanha, anulou nesta sexta-feira (06/03) a ordem da municipalidade local para impedir a colocação de uma estátua do líder comunista Vladimir Lenin, que encabeçou a revolução armada de 1917 na Rússia.

O terreno em questão pertence ao Partido Marxista-Leninista da Alemanha (MLPD). A prefeitura argumentava que a presença da efígie de 2,15 metros de altura de Lenin desvalorizaria o prédio adjacente da antiga caixa econômica comunal Sparkasse.

Os juízes argumentaram, porém, que a objeção arquitetônica e a controvérsia em torno do papel histórico de Lenin eram irrelevantes, já que a estátua seria instalada a mais de dez metros da construção. Assim, a partir de 14 de março o MLPD tem permissão para prosseguir com a instalação. Recursos a uma corte superior ainda podem ser apresentados via requerimento expresso.

Terreno preparado para receber efígie de Lenin

O deputado federal do Partido Liberal Democrático (FDP) Marco Buschmann, natural da cidade, criticou o plano no Twitter: "Uma estátua de Lenin seria uma vergonha para Gelsenkirchen. Lenin representa assassinato em massa e totalitarismo. Quem queira erigir uma estátua dele deve se perguntar se ainda se apoia sobre os fundamentos da ordem liberal-democrática."

Por sua vez, o MLPD declarou, num comunicado de imprensa: "Algumas semanas antes de seu 150º aniversário, Vladimir Ilyich Lenin mais uma vez ganhou uma grande vitória." Contando 260 mil habitantes, Gelsenkirchen é conhecida sobretudo pelo time de futebol Schalke, patrocinado pela estatal russa de energia Gazprom.

Vladimir Ilyich Ulyanov, que adotou o pseudônimo revolucionário Lenin, passou grande parte da Primeira Guerra Mundial com outros exilados russos na Suíça, até a derrubada do czar Nicolau 2º, em fevereiro de 1917.

Num acordo com a Prússia militar-imperial, em abril do mesmo ano ele partiu de Zurique num vagão de trem selado, atravessando a Alemanha e a Suécia até Petrogrado (atual São Petersburgo), onde emergiu como líder soviético da Revolução de Outubro.

Entre outras estátuas controversas da Alemanha, está a do líder independentista sul-americano Simon Bolívar em Bonn, também medindo dois metros, mas escondida atrás de cercas vivas no bairro de Gronau. Em seu pedestal está inscrito: "É mais difícil manter o equilíbrio da liberdade do que suportar o fardo da tirania."

