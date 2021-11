A cidade de Essen fica no estado da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha.

Sua economia se baseou na mineração de carvão no Vale do Ruhr por várias décadas, e agora se destaca pela proteção da natureza e da biodiversidade. Escolhida a capital verde da Europa para 2017, Essen tem por volta de 140 km² de parques. A população dispõe de mais de 700 áreas verdes, entre elas o novo Parque Krupp, inaugurado em 2009 no local onde funcionava uma siderúrgica.