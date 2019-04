Esquerda vence eleição na Finlândia

O presidente do oposicionista Partido Social-Democrata, Antti Rinne, declarou vitória neste domingo (14/04) na eleição parlamentar na Finlândia. "Pela primeira vez desde 1999, somos o maior partido na Finlândia", afirmou o ex-líder sindical, de 56 anos.

A liderança obtida é apertada. Após contagem de mais de 98% dos votos, os sociais-democratas deixam de ser a quarta maior bancada parlamentar para se tornar a primeira força política do país, ganhando seis novos lugares. Eles obtiveram 40 dos 200 assentos no Parlamento, apenas um lugar a mais que os nacionalistas do Partido dos Finlandeses, que conseguiram eleger 39 deputados.

Já o liberal Partido de Centro, do primeiro-ministro Juha Sipilä, perdeu 18 assentos, obtendo 31. "O Partido de Centro é o grande perdedor dessas eleições", reconheceu Sipilä. "Esse resultado é altamente desapontador para nós."

O resultado e a fragmentação de forças no Parlamento devem dificultar as negociações para formação de coalizão de governo.

Esta eleição foi marcada pela insatisfação de muitos cidadãos com as políticas de austeridade do atual governo de centro-direita, que havia prometido antes da eleição de 2015 levar a economia do país a crescer novamente, através de profundos cortes de gastos.

No entanto, os cortes no altamente respeitado sistema educacional da Finlândia assim como a criação de regras mais rígidas para a obtenção de auxílio para desempregados provocaram ampla rejeição entre os eleitores.

