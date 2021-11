A Eslováquia fica no Leste da Europa e a capital do país é Bratislava.

A Eslováquia pode não oferecer praias ou clima mediterrâneo, mas muitos turistas foram atraídos por seus preços acessíveis, as montanhas dos Cárpatos e a parte histórica da capital Bratislava. Com 19%, este país do Leste Europeu ficou em segundo lugar em crescimento turístico em 2016.