Autor de obras-padrão sobre história recente, o historiador alemão Ernst Nolte desencadeou uma disputa acirrada nos meios acadêmicos, ao comparar o nazismo ao stalinismo, tendo Habermas como seu principal antagonista.

Considerado um dos mais importantes e controvertidos estudiosos do ramo da geração do pós-guerra, Nolte ganhou notoriedade em 1986 ao desencadear a assim chamada "disputa dos historiadores" com seu artigo "Passado que não quer passar". Apesar de controverso, ele recebeu distinções como Prêmio Konrad Adenauer, da fundação Deutschland Stiftung, em 2000. Ernst Nolte atuou como docente de História Moderna na Universidade de Colônia, e mais tarde em Marburg. Até se aposentar, lecionou na Universidade Livre de Berlim.