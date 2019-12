Equador declara estado de emergência em Galápagos

O Equador declarou neste domingo (22/12) estado de emergência nas Ilhas Galápagos após o naufrágio de uma embarcação, com 2.300 litros de diesel, num porto próximo a região. O vazamento deste combustível ameaça o arquipélago, que é Patrimônio Natural da Humanidade.

"Implementamos ações imediatas para reduzir o risco ambiental devido ao naufrágio da embarcação em San Cristóbal", afirmou o ministro equatoriano do Meio Ambiente, Raúl Ledesma. O ministro ordenou ainda que a diretoria do Parque Nacional de Galápagos adotasse as medidas de contingência necessárias para evitar um desastre maior.

Militares e ambientalistas colocaram "barreiras de contenção e panos absorventes para reduzir o risco ambiental" resultante do naufrágio, que deixou um ferido e ocorreu num porto da ilha de San Cristóbal, informou o Parque Nacional de Galápagos.

"Observamos um vazamento de combustível", confirmou o serviço de segurança das ilhas, que abrigam de um dos ecossistemas mais frágeis do planeta. "Os membros da tripulação da embarcação se lançaram ao mar", adiantou a fonte.

Segundo as primeiras informações, o acidente ocorreu quando um guindaste colocava um contêiner na embarcação. A carga se soltou e acabou caindo sobre o barco, provocando o naufrágio. A tripulação conseguiu se salvar pulando no mar.

Horas depois do início da operação de emergência, autoridades equatorianas anunciaram que o vazamento hazia sido contido. "A situação foi controlada e foram adotadas uma série de ações para mitigar os possíveis impactos", anunciou a Secretária de Comunicação da Presidência, em nota. O governo afirmou também que as barreiras de contenção conseguiram evitar a dispersão do diesel.

As Ilhas Galápagos possuem uma diversidade de fauna e flora única no mundo e foram declaradas Patrimônio Natural da Humanidade em 1978. O arquipélago recebeu esse nome devido à espécie de tartarugas marinhas gigantes que se reproduzem na região.

Em 1835, o biólogo britânico Charles Darwin fez observações no arquipélago fundamentais para desenvolver sua Teoria da Evolução. A região também é o lar de uma grande população de leões-marinhos.

CN/efe/afp/lusa

