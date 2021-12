Enchentes deixam rastro de destruição na Bahia

Dezenas de cidades na Bahia sofrem com os danos de fortes chuvas que atingem o sul e o sudeste do estado. Até o momento, 18 mortes foram confirmadas em decorrência das enchentes. O governo estadual estima que a tragédia já tenha afetado 400 mil pessoas.

Neste domingo (26/12), o governador Rui Costa (PT) assinou um novo decreto que inclui mais 47 cidades na lista de municípios em situação de emergência devido às chuvas. Com isso, o total de cidades baianas onde vigora a medida já chega a 72, incluindo Ilhéus e Porto Seguro.

A declaração de emergência autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais a fim de ajudar nas ações de resposta à tragédia, como obras de recuperação das cidades e assistência a desabrigados.

"Estamos mobilizando todos os esforços para socorrer as pessoas atingidas pela água. Nesse momento, o esforço é para retirar todas as pessoas de áreas de risco, de casas que eventualmente correm risco de desabar, e prestar essa assistência inicial, restabelecendo ligações de água, energia, e garantindo apoio com cestas básicas", afirmou Costa.

O governador fez um sobrevoo em algumas das áreas mais atingidas neste domingo e falou em uma "tragédia gigantesca". "Não lembro se na história recente da Bahia tem algo dessa proporção. É algo realmente assustador o número de casas, de ruas e de localidades completamente embaixo d'água", lamentou.

Bahia tem pelo menos 37 cidades completamente alagadas Foto: Mateus Pereira/Bahia State Government/AFP

As fortes chuvas, que já haviam castigado o extremo sul da Bahia há cerca de dez dias, voltaram a atingir o estado na quinta-feira, e ficaram ainda mais intensas na sexta e no sábado.

As cidades atingidas pelos temporais registram inundações, alagamentos e deslizamentos de terra – que por sua vez bloquearam estradas e deixaram distritos isolados.

Em alguns locais, as chuvas provocaram cheias dos rios, deixando municípios inteiros debaixo d'água. São pelo menos 37 cidades completamente alagadas, segundo relatos da imprensa. O rio Cachoeira, um dos maiores da região, subiu mais de dez metros.

Além das 18 mortes, a Defesa Civil estadual registra ao menos 286 feridos em decorrência das enchentes até o momento. Há ainda 4.185 pessoas desabrigadas e 11.260 desalojadas (o que significa que precisaram deixar suas casas, mas não solicitaram abrigo).

Fortes chuvas causam também danos em estradas e dificultam acesso a locais atingidos Foto: Camila Souza/Bahia State Government/AFP

Na noite de sábado, uma barragem com alto volume de água se rompeu em Itambé, no sudoeste da Bahia, mas a enxurrada acabou não atingindo regiões mais povoadas da cidade. Outra barragem se rompeu na cidade de Jussiape, na Chapada Diamantina.

Auxílio federal e de outros estados

No sábado, o governador da Bahia participou de uma videoconferência com representantes do governo federal, incluindo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e assegurou auxílio ao estado também com combustíveis e aviões para ajudar no resgate de pessoas afetadas.

Neste domingo, Queiroga informou em rede social que uma equipe do Ministério da Saúde estava embarcando para Ilhéus "para apoiar a população que sofre com os impactos das fortes chuvas".

"Também estamos enviando medicamentos e insumos para o estado, além de equipamentos para as equipes de campo, como máscaras, botas, coletes, casacos e outros", escreveu o ministro.

Outros estados também se comprometeram a ajudar com o envio de bombeiros e equipamentos, por exemplo, incluindo Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão e Rio Grande do Norte, segundo Rui Costa. São Paulo também criou uma força-tarefa, enviando agentes do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar.

ek (ots)