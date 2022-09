Em Kiev, Blinken anuncia ajuda de US$ 2 bilhões à Europa

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fez uma visita não programada a Kiev nesta quinta-feira (08/09), anunciando uma nova e importante ajuda militar do governo americano, no valor de mais de 2 bilhões de dólares para Ucrânia e outros países europeus ameaçados pela Rússia.

Em reuniões com altos funcionários ucranianos, Blinken disse que o governo Biden notificou o Congresso de sua intenção de fornecer a quantia em forma de financiamento militar de longo prazo para a Ucrânia e 18 de seus vizinhos, incluindo membros da Otan e parceiros em segurança regional que estão "mais potencialmente em risco de futura agressão russa".

A depender da aprovação do Congresso, cerca de 1 bilhão de dólares desse total irá para a Ucrânia e o restante será dividido entre a Albânia, Bósnia, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Estônia, Geórgia, Grécia, Kosovo, Letônia, Lituânia, Moldávia, Montenegro, Norte Macedônia, Polônia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia, de acordo com o Departamento de Estado.

A verba é destinada a ajudar esses países a "se defenderem contra ameaças emergentes à sua soberania e integridade territorial" a reforçar a sua integração militar com a Otan e a combater "influência e agressão russas", disse a pasta. "Esta assistência demonstra mais uma vez nosso compromisso inabalável para o futuro da Ucrânia como um Estado democrático, soberano e independente, assim como a segurança de aliados e parceiros em toda a região'', acrescentou o Departamento de Estado.

Esta é a segunda visita do secretário de Estado americano a Kiev desde a invasão da Rússia. Antes de se encontrar com o ministro do Exterior da Ucrânia, Dmytro Kuleba, Blinken visitou a embaixada dos EUA e, em seguida, um hospital nacional de Ohmatdyt, especializado em tratamento infantil, onde visitou crianças feridas durante os bombardeios russos.

Reunião de aliados na Alemanha

A promessa de financiamento militar foi revelada logo depois que o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, garantiu separadamente apoio militar de longo prazo à Ucrânia no valor de até 675 milhões de dólares.

Falando em uma reunião de aliados dos EUA na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, Austin disse que o pacote de defesa incluirá foguetes guiados de precisão, obuses, munições de artilharia, veículos militares de alta mobilidade, ambulâncias blindadas, sistemas antitanque e pequenas armas de fogo.

Austin assegurou que os EUA, estão comprometidos em equipar e treinar as forças armadas ucranianas "no longo prazo".

"A face da guerra está mudando e a missão desse grupo de contato também", acrescentou. As novas contribuições elevam a ajuda total do governo Biden à Ucrânia para 15,2 bilhões de dólares e ocorrem no momento em que Kiev se esforça para recapturar territórios ocupados pela Rússia.

O secretário de Defesa dos EUA enfatizou que o apoio militar dos aliados à Ucrânia está trazendo resultados no campo de batalha, observando que as forças ucranianas começaram sua contra-ofensiva no sul do país. "Agora, estamos vendo o sucesso demonstrável de nossos esforços comuns no campo de batalha", disse Austin.

md/lf (AP, Reuters)