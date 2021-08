Em experimento inédito, Chile realiza show só para vacinados

Chilenos devidamente vacinados compareceram a um show em Santiago na noite desta quinta-feira (26/08), como parte de um experimento científico que visa a analisar a viabilidade da realização de eventos de massa em tempos de pandemia de covid-19.

O objetivo dos pesquisadores é avaliar os riscos de contágio em tais eventos e tentar assim recuperar a indústria cultural do país após uma paralização de 17 meses do setor.

"Aqui todos os fatores são absolutamente controlados. É um ensaio clínico com rígidos protocolos de saúde e um posterior acompanhamento dos participantes", disse à agência EFE o imunologista responsável pelo estudo, Alejandro Afani.

"Esperamos obter assim dados que nos permitam desenhar um protocolo que sirva para reativar a atividade musical e artística do país," completou.

Rígido protocolo de controle

Para participar, os voluntários tiveram que apresentar comprovante de vacinação, usar máscaras e submeter-se a testes de PCR antes do evento – além de um novo teste que deverá ser realizado oito dias depois. Os resultados preliminares serão divulgados em setembro.

O experimento também prevê a tomada de temperatura de todos os participantes, incluindo equipe técnica, higienização das mãos, troca da máscara e apresentação do passe de mobilidade – documento entregue pelas autoridades sanitárias que credenciam a vacinação completa.

Público teve que permanecer de máscara durante o show

Batizado de "A Música Ensaia", o projeto partiu da Sociedade Chilena de Autores e Intérpretes Musicais (SCD) e o Hospital das Clínicas da Universidade do Chile.

A área artística tem sido uma das mais atingidas pelos longos confinamentos decretados em decorrência da pandemia de covid-19 – até 2020, cerca de 80% de suas atividades haviam sido interrompidas.

Ensaio clínico em três etapas

O concerto de quinta-feira foi apenas o primeiro de uma série de três shows da banda local Chanchoen Piedra previstos para os próximos três meses. Para cada um deles, foram disponibilizados 200 assentos em um local cuidadosamente ventilado na capital.

Eduardo Ibeas, vocalista da banda, disse esperar que os participantes levem outras medidas de proteção a sério. "Queremos que isso tenha um resultado positivo, para que para que os shows ao vivo possam recomeçar o mais rápido possível", disse em entrevista à agência Reuters.

Embora a melhora dos índices sanitários no país tenha permitido a realização de concertos limitados nas últimas semanas, o novo estudo é o primeiro a se dedicar à coleta de dados epidemiológicos concretos que propiciem a reativação do setor.

Outros estudos pelo mundo

Estudos semelhantes já foram realizados em shows de rock com públicos de milhares de pessoas em Barcelona e Liverpool, revelando uma taxa de contágio relativamente baixa – ainda que no caso de Liverpool, menos da metade dos participantes tenha voltado para se submeter ao teste pós-concerto.

A diferença do experimento chileno, porém, é que ele contempla apenas pessoas vacinadas – algo favorecido pelo fato de o país sul-americano ostentar uma das maiores taxas de vacinação do mundo, com 70% de sua população de 19 milhões de habitantes completamente imunizada.

Até o momento, o Chile já registrou 1,6 milhão de pessoas infectadas com o Sars-Cov-2, e mais de 45 mil óbitos, considerando casos confirmados e suspeitos, de acordo com o Departamento de Estatística e Informação do Ministério da Saúde do país.

ip (Reuters, AFP, Efe)