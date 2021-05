Em carta, judeus dizem que Bolsonaro tem "inclinações nazistas"

Memoriais judaicos em Berlim

Cemitério Judaico Weissensee

Ainda há oito cemitérios judaicos em Berlim. O maior deles fica no distrito de Weissensee. Com cerca de 115 mil túmulos, é o maior cemitério judaico da Europa. Muitos judeus perseguidos se esconderam no emaranhado de construções dos cemitérios durante o regime nazista. Em 11 de maio de 1945, três dias após o fim da Segunda Guerra, o primeiro funeral judaico público foi realizado aqui.