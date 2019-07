Em 15 anos, 170 mil brasileiros obtiveram cidadania europeia

Segurança para andar nas ruas, perspectiva de renda, estabilidade e livre circulação foram motivos que fizeram os brasileiros Thiago Heluy, de 37 anos, e João Veiga, de 21, requisitarem a cidadania portuguesa nos últimos dois anos. Agora, ambos vivem no país e fazem planos na Europa.

Os dois fazem parte do grande número de brasileiros que vêm buscando uma cidadania do Velho Continente. De 2002, quando o Serviço de Estatística da União Europeia (Eurostat) começou a contabilizar dados continentais, a 2017, o número de cidadanias concedidas aumentou mais de 800%.

Enquanto 2.422 brasileiros obtiveram uma segunda nacionalidade europeia em 2002, por descendência, tempo de residência ou casamento, em 2017, foram 22.503. Nesses 15 anos, um total de 170.187 brasileiros obtiveram uma cidadania de um dos 33 países europeus analisados, dos quais a maioria integra a União Europeia.

O número de brasileiros que receberam uma cidadania europeia saltou 152% somente entre 2007 e 2008. Até então, a Alemanha era o país que mais aprovava pedidos, e foi aí que Portugal passou a liderar os casos.

Portugal foi responsável por 32% do total de cidadanias concedidas entre 2002 e 2017, seguido por Itália (17,8%), Espanha (15,63%) e Alemanha (7,83%). Juntos, esses países concentraram cerca de 75% dos casos.

As requisições de nacionalidades de países europeus podem ser feitas pelos próprios interessados, sem a necessidade de intermediários. Mas muitos preferem pagar mais a quem tem experiência no ramo para garantir que os documentos sejam anexados sem erros e reduzir o risco de atrasos no processo.

Portugal no topo da lista

Em 2014, quando percebeu que uma das tias enfrentava dificuldades com o processo de cidadania em Portugal, o advogado Flavio Martins Peron, de São Paulo, que fazia pós-graduação no país e mirava concursos públicos, decidiu ajudá-la.

Após conseguir a cidadania para si mesmo, o também lusitano de nascimento começou a orientar amigos e familiares em processos similares. Mudou de ramo e abriu um escritório. Hoje, protocola mais de 40 processos de nacionalidade portuguesa por mês, além de processos espanhóis e italianos.

Peron destaca o aumento do interesse dos brasileiros por cidadanias europeias. "No caso de Portugal, acredito que são duas as principais razões: cenário econômico e político desfavorável no Brasil e favorável em Portugal, e facilidade da língua e a ligação histórica entre os dois países", diz.

"Outro fator determinante foi a recente alteração na lei da nacionalidade. Agora, netos de portugueses, que adquiram a nacionalidade diretamente dos avós, conseguem passar para o filhos. Antes não era possível", acrescenta.

Thiago, por exemplo, herdou o direito ao passaporte português da avó, procurou ajuda de uma assessoria e iniciou o processo de cidadania. Em oito meses estava com o passaporte lusitano em mãos.

Ele encarou o desafio de tentar uma nova vida em Cascais, na região de Lisboa, em agosto de 2018. Formado em administração, decidiu deixar o emprego numa multinacional em São Paulo e se mudar para Portugal com esposa e as duas filhas pequenas.

"Com filhos, passamos por situações de assalto que nos fizeram pensar na mudança. Decidimos por Portugal exatamente por ser o país onde tenho a minha descendência e facilidade na língua", relata.

João, por sua vez, está em Portugal com o futuro em aberto. Sonha em se mover pela Europa e cursar uma faculdade. Natural do Rio de Janeiro, ele se mudou para Braga ainda sem a cidadania portuguesa por descendência, que recebeu apenas em maio.

Dados recentes do Serviço Estrangeiro de Fronteiras de Portugal apontam que o fluxo de brasileiros vivendo legalmente no país, com cidadania ou permissão de residência, é o maior da história.

O professor e pesquisador João Peixoto, do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, explica que o fluxo atual é diferente da onda dos anos 1990 e meados dos anos 2000, quando trabalhadores brasileiros menos qualificados buscavam melhor renda no país.

Agora, o montante agrega também aposentados, estudantes e brasileiros de classe média ou média alta, atraídos por incentivos que o governo local tem oferecidos para empreender e investir.

No passado, conforme Peixoto, muitos brasileiros passavam um tempo no país para trabalhar e obter a cidadania por tempo de residência, mas já chegavam com a intenção de regressar ao Brasil no futuro. Hoje, com a possibilidade de residir cinco anos no país para ser considerado cidadão, mesmo quem não dispõe da nacionalidade tem condições mais facilitadas para se integrar ao país.

Crise no Brasil

Os períodos de alta na aquisição de cidadanias europeias por parte de brasileiros apresentam correlação com momentos de crise no Brasil. O período mais explícito foi entre 2015 e 2016, época em que o Brasil viveu o início da recessão econômica e a crise política que resultou no impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Apenas entre um ano e outro, o total de processos de cidadania bem-sucedidos em países europeus saltou 48,3%.

Na Itália, houve um salto de quase sete vezes nos processos concluídos entre 2015 e 2017. Na Alemanha, onde 13.328 brasileiros obtiveram a cidadania do país desde 2002, a taxa mais alta é também a mais recente, de 2017, quando 1.169 receberam o Staatsangehörigkeitsausweis, o certificado de nacionalidade alemã que permite requisitar outros documentos civis do país, como identidade e passaporte.

Professora e pesquisadora do Instituto Universitário de Lisboa e da University State of Florida (EUA), Beatriz Padilla ressalta que muitos que buscam a nacionalidade europeia por descendência não tem planos de emigrar imediatamente, mas querem ter uma carta na manga diante da situação de instabilidade no próprio país.

"Quando há uma suspeita de que algum político com quem as pessoas não simpatizam vai ser eleito, sempre aumentam os pedidos [de cidadania]. É uma medida de prevenção", diz.

Padilla destaca a predominância de mulheres brasileiras que obtiveram a nacionalidade europeia de 2002 a 2017. Em países como Áustria, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Espanha e Suécia, a proporção ultrapassa 70% dos pedidos de cidadania atendidos.

"Um fator é a tendência do mercado laboral onde as mulheres do Brasil se inserem e possivelmente está vinculado também a casamentos mistos entre brasileiras e nacionais da União Europeia”, diz.

Adaptação à nova vida

Tanto Thiago quanto João ainda estão se adaptando à vida no Velho Continente. João trabalhou na construção civil por um tempo e agora é operador de telemarketing.

"Admito que Portugal é temporário para mim. Esses seis meses têm sido ótimos, mas conseguir me sustentar e arcar com os custos de uma faculdade, minha prioridade agora, vai ser bem inviável", calcula.

Thiago e a esposa Bárbara deixaram São Paulo para criar as duas filhas em Cascais, na região metropolitana de Lisboa

Já Thiago e a família estão dispostos a fincar raízes. Eles sonham em comprar uma casa e "viver uma vida menos capitalista", com horários mais flexíveis, menos engarrafamentos e qualidade de vida.

"A experiência tem valido a pena em relação à parte pessoal, convívio com a família e tranquilidade em relação à violência. Na questão profissional, ainda há dificuldades de recolocação profissional com salário compatível com as despesas", avalia o administrador.

Conforme pontuam Peixoto e Padilla, contar com a nacionalidade do país ajuda muito em questões burocráticas, facilita a inserção no cotidiano, mas o sotaque e os costumes estrangeiros ainda ficam evidentes e são limitadores para quem deseja ser considerado, de fato, europeu.

Thiago tem noção das barreiras durante a adaptação e espera que com o tempo os planos se concretizem. "O que nunca poderemos evitar é a saudade de amigos e família, porém as filhas terão um lugar mais seguro para crescer", diz.

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 1 Como se chama a Constituição alemã? A: Volksgesetz (Lei Geral)

B: Bundesgesetz (Lei Nacional)

C: Deutsches Gesetz (Lei Alemã)

D: Grundgesetz (Lei Fundamental)



Você passaria no teste para a cidadania alemã? 2 Quando foi fundada a República Federal da Alemanha? A: 1939

B: 1945

C: 1949

D: 1951

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 3 A Alemanha é ... A: uma república comunista

B: um Estado federativo social e democrático

C: uma monarquia capitalista e social

D: um Estado federativo social e socialista

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 4 A maioria das pessoas empregadas na Alemanha trabalha... A: em empresas e órgãos públicos

B: em pequenas empresas familiares

C: como voluntário em estados alemães

D: como autônomo em empresa própria

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 5 Liberdade de opinião na Alemanha significa que eu posso... A: divulgar informações falsas em panfletos.

B: publicar minha opinião em cartas do leitor.

C: usar símbolos nazistas.

D: manifestar minha opinião, desde que não contrarie o governo.

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 6 Pais de filhos de até 14 anos na Alemanha podem decidir se, na escola, o filho participa das aulas de... A: História

B: Religião

C: Política

D: Língua

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 7 Na Alemanha, o Bundestag e o Bundesrat fazem parte do... A: Executivo

B: Legislativo

C: Diretivo

D: Judiciário

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 8 Como são chamados os chefes de governo na maioria dos estados alemães? A: Erster Minister (Primeiro ministro)

B: Premierminister (Primeiro-ministro)

C: Senator (Senador)

D: Ministerpräsident (Ministro-presidente)

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 9 O trabalho conjunto entre partidos para compor um governo é chamado na Alemanha... A: Unidade

B: Coalizão

C: Ministério

D: Bancada

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 10 Em quem os cidadãos alemães não podem votar diretamente? A: Deputados do Parlamento Europeu

B: Presidente da Alemanha

C: Deputados estaduais

D: Deputados federais

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 11 Quem é responsável pela política educacional na Alemanha? A: os professores

B: os estados

C: o Ministério da Família

D: as universidades

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 12 Como a República Federal da Alemanha (RFA) e a República Democrática Alemã (RDA) se tornaram um só Estado? A: a RFA ocupou a RDA

B: os cinco estados do Leste alemão aderiram à RFA

C: os estados federados da RFA aderiram à RDA

D: a RDA ocupou a RFA

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 13 Quem designa os ministros do governo alemão? A: o presidente do Tribunal Constitucional Federal

B: o presidente do país

C: o presidente do Bundesrat

D: o presidente do Bundestag

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 14 Não é tarefa do Bundestag... A: elaborar leis

B: controlar o governo federal

C: eleger o chanceler federal

D: compor a equipe de governo

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 15 Quem escreveu a letra do hino da Alemanha? A: Friedrich von Schiller

B: Clemens Brentano

C: Johann Wolfgang von Goethe

D: Heinrich Hoffmann von Fallersleben

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 16 O que aconteceu em 8 de maio de 1945? A: Morte de Adolf Hitler

B: Começo das obras do Muro de Berlim

C: Konrad Adenauer tornou-se chanceler federal

D: Fim da 2ª Guerra Mundial

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 17 O que não havia na Alemanha no regime do nacional-socialismo? A: eleições livres

B: censura à imprensa

C: detenções arbitrárias

D: perseguição aos judeus

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 18 Quando foi o chamado "milagre econômico alemão"? A: anos 1940

B: anos 1950

C: anos 1970

D: anos 1980

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 19 O que significa a sigla do partido FDP? A: Friedliche Demonstrative Partei (Partido Demonstrativo Pacífico)

B: Freie Deutschland Partei (Partido Liberal da Alemanha)

C: Führende Demokratische Partei (Partido Democrático da Liderança)

D: Freie Demokratische Partei (Partido Liberal Democrático)

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 20 Qual o tribunal na Alemanha responsável pela interpretação da Constituição? A: Oberlandesgericht (Tribunal Superior Regional)

B: Amtsgericht (Tribunal de Comarca)

C: Bundesverfassungsgericht (Tribunal Federal Constitucional)

D: Verwaltungsgericht (Tribunal Administrativo)

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 21 Quem compõe o Bundesrat? A: os deputados do Bundestag

B: os ministros do governo alemão

C: os representantes dos governos estaduais

D: os membros dos partidos

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 22 Quem elege o presidente da Alemanha? A: a Assembleia Nacional

B: o Bundesrat

C: o parlamento alemão

D: o Tribunal Federal Constitucional

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 23 Desde quando se paga com euro na Alemanha? A: 1995

B: 1998

C: 2002

D: 2005

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 24 Uma mulher perde o emprego. Qual não pode ser o motivo da demissão dela na Alemanha? A: Ela está doente há muito tempo e incapacitada de trabalhar

B: Com frequência, ela chegou atrasada ao trabalho

C: Ela costuma resolver coisas particulares no trabalho

D: Ela está grávida e o chefe dela sabe disso.

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 25 Com que frequência há eleições para o Bundestag na Alemanha? A: a cada três anos

B: a cada quatro anos

C: a cada cinco anos

D: a cada seis anos

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 26 O que é a "cláusula dos 5%" na Alemanha? A: Sistema de votação no Bundestag para pequenos partidos

B: Controle de presença no Bundestag para votações

C: Porcentagem mínima de votos para obter mandatos no Bundestag

D: Controle de presença no Bundesrat para votações

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 27 Quem é o chefe de Estado da Alemanha? A: a chanceler federal

B: o presidente

C: o presidente do Bundesrat

D: o presidente do Bundestag

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 28 O que aconteceu em 9 de novembro de 1938 na Alemanha? A: O ataque à Polônia marcava o início da 2ª Guerra Mundial

B: Os nacional-socialistas perderam a eleição e dissolveram o Reichstag

C: Lojas judias e sinagogas foram destruídas por nacional-socialistas e seus simpatizantes

D: Hitler se tornou presidente e proibiu todos os partidos

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 29 Quantas Zonas de Ocupação houve na Alemanha após a 2ª Guerra? A: 3

B: 4

C: 5

D: 6

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 30 A República Federal da Alemanha é uma das fundadoras... A: da Organização do Tratado do Atlântico Norte

B: das Nações Unidas

C: da União Europeia

D: do Pacto de Varsóvia

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 31 Qual a capital da Renânia do Norte-Vestfália? A: Köln

B: Bonn

C: Düsseldorf

D: Dortmund

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 32 A assembleia estadual da Renânia do Norte-Vestfália é eleita para quantos anos? A: 3

B: 4

C: 5

D: 6

Você passaria no teste para a cidadania alemã? 33 A partir de que idade pode-se votar nas eleições municipais da Renânia do Norte-Vestfália? A: 14

B: 16

C: 18

D: 20

Você passaria no teste para a cidadania alemã? Ufa, era isso! Mas, lembre-se que o teste é em alemão e você tem 60 min. Quem mora na Alemanha vivencia muito do que é perguntado. E há um curso de preparação. Acompanhando a DW Brasil, você também aprende muito, por exemplo na matéria "Parlamentarismo com presidente simbólico".

Você pode fazer um teste interativo em alemão no site: http://oet.bamf.de

E agora, vamos às respostas.

Você passaria no teste para a cidadania alemã? As respostas: 1 D, 2 C, 3 B, 4 A, 5 B, 6 B, 7 B, 8 D, 9 B, 10 B, 11 B,

12 B, 13 B, 14 D, 15 D, 16 D, 17 A, 18 B, 19 D, 20 C, 21 C, 22 A,

23 C, 24 D, 25 B, 26 C, 27 B, 28 C, 29 B, 30 C, 31 C, 32 C, 33 B Autoria: Roselaine Wandscheer



______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter