Elon Musk anuncia nova fábrica da Tesla em Berlim

O fundador e presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, anunciou nesta terça-feira (12/11) que a montadora de carros elétricos irá construir uma nova fábrica na região de Berlim. O local abrigará ainda um centro de engenharia e design do grupo.

Musk fez o anúncio durante a cerimônia do prêmio "Volante de Ouro", concedido pela revista automotiva alemã Auto Bild e pelo jornal alemão Bild am Sonntag. A presença do presidente-executivo da montadora não era esperada pelos organizadores do evento. O Tesla Model 3 recebeu o prêmio de melhor carro classe média/alta.

Após receber pessoalmente o prêmio, Musk fez o anúncio sobre a nova fábrica. Segundo ele, ela será construída próximo ao novo aeroporto da capital alemã BER, que ainda não foi inaugurado. O fundador da Tesla não deu detalhes sobre o tamanho da fábrica e número de funcionários.

Em junho do ano passado, Musk falou pela primeira vez sobre a intenção de abrir a primeira fábrica da Tesla da Europa na Alemanha. A montadora possui no país uma empresa de engenharia em Pruem, que é especializada em sistemas de fabricação automatizados para fábricas de baterias.

Há anos, Musk especula sobre a produção de automóveis da marca em solo europeu. Vários países fizeram campanha para atrair a Tesla.

O complexo da Tesla na região de Berlim seria o Gigafactory 4. A primeira fábrica da montadora foi construída em Nevada, nos Estados Unidos, uma segunda foi aberta no estado americano de Nova York e uma terceira está em construção em Xangai, na China.

O anúncio surpresa foi recebido com entusiasmo pela secretária de Economia de Berlim, Ramona Pop. "Aqueles que têm visão vêm para Berlim! Bem-vinda à região metropolitana, Tesla", escreveu em sua conta no Twitter.

CN/rtr/dpa

