Elizabeth Warren desiste de pré-candidatura democrata

A senadora americana Elizabeth Warren desistiu nesta quinta-feira (05/03) de disputar a indicação do Partido Democrata para concorrer à presidência dos Estados Unidos, após resultados desastrosos para sua campanha nas primárias da Superterça, realizadas em 14 estados americanos.

No ano passado, Warren era cotada como uma das favoritas para a indicação do partido, com números expressivos nas pesquisas de opinião, além de arrecadar grande apoio financeiro. Ela, porém, decidiu não ignorar os resultados das primárias, após perder a votação até mesmo em seu próprio estado.

A saída de Warren faz com que a corrida para a indicação democrata se limite a uma batalha entre o ex-vice-presidente Joe Biden, da ala moderada, e o senador Bernie Sanders, do setor mais progressista do partido.

Após a campanha mais diversificada da história do país, com pré-candidatos de diversas etnias e forte representação feminina, as escolhas agora se resumem a dois homens brancos com idades que se aproximam dos 80 anos.

A senadora do estado de Massachusetts, que possui ampla base de apoiadores, ainda não declarou apoio a nenhum de seus rivais. "Não precisamos decidir isso já neste minuto", afirmou ela a repórteres em coletiva de imprensa em frente à sua casa. Segundo as campanhas de Biden e Sanders, Warren manteve contatos com ambos os pré-candidatos na quarta-feira.

Poderia ser natural que a senadora declarasse apoio a Sanders, uma vez que ambos fazem parte da ala progressista dos democratas. Mas as relações entre ambos estariam estremecidas, após ela acusá-lo de tê-la chamado de mentirosa ao vivo durante um debate.

Durante a campanha, Warren chamou atenção ao afirmar que os pré-candidatos moderados, incluindo Biden, não eram suficientemente ambiciosos para reverter as políticas adotadas pelo presidente Donald Trump, além de serem demasiadamente dependentes de seus consultores políticos.

Ela falou com franqueza sobre sua fracassada tentativa de encontrar terreno comum entre as duas alas dominantes do partido, os moderados e os liberais. "Quando me envolvi nisso, me disseram que havia dois caminhos", afirmou, se referindo às pré-candidaturas de Biden e Sanders. "Pensei que talvez não fosse esse o caso, e que pudesse haver mais espaço para realizar um tipo diferente de campanha. Aparentemente, esse não era o caso."

"Me recuso a deixar que a decepção cegue a mim ou a vocês e tudo o que conquistamos", afirmou Warren à sua equipe de campanha. "Não atingimos nosso objetivo, mas o que fizemos juntos – o que vocês fizeram – fez uma diferença duradoura. Não era a escala da diferença que pretendíamos, mas é relevante."

Antes de Warren, a frustração gerada pelos resultados das primárias da Superterça já havia derrubado a pré-candidatura do bilionário Mike Bloomberg, que chegou a gastar 500 milhões de dólares em sua campanha. Além deles, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar desistiram pouco antes da votação de terça-feira.

