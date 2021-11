O escritor, ativista e Prêmio Nobel da Paz Elie Wiesel é autor de mais de 30 ensaios e novelas.

Sobrevivente do Holocausto, ele criou a Fundação Elie Wiesel pela Humanidade, que além de causas israelenses e judaicas, defendeu refugiados do Camboja, vítimas do apartheid na África do Sul e da fome e do genocídio no continente africano.