El Salvador expulsa diplomatas da Venezuela

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenou a retirada de todos os diplomatas da Venezuela de seu país dentro de dois dias, argumentando que a decisão está em linha com a posição do atual governo salvadorenho, que não reconhece a legitimidade do presidente Nicolás Maduro.

"O governo de El Salvador outorga 48 horas para que todo o corpo diplomático do regime de Maduro abandone o território nacional", diz uma nota da presidência salvadorenha publicada na madrugada deste domingo (03/11) na conta oficial de Bukele no Twitter.

Segundo o texto, a decisão segue ainda uma resolução aprovada por El Salvador e outros 20 países-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 28 de agosto, condenando "as graves e sistemáticas violações dos direitos humanos na Venezuela".

A nota afirma que o governo de Bukele reconhece a legitimidade do autoproclamado presidente interino da Venezuela, o líder oposicionista Juan Guaidó, "até que sejam realizadas eleições livres, em concordância com a Constituição venezuelana".

"Em um futuro próximo, o governo salvadorenho espera o recebimento das credenciais da nova representação diplomática da Venezuela", conclui o comunicado, frisando que o país "sempre estará a favor da democracia e defende os direitos humanos".

Bukele tomou posse em junho deste ano, após ser eleito presidente do país pela Grande Aliança pela Unidade Nacional, um partido que se define como conservador e de direita. Mesmo antes de assumir o cargo, ele disse que pretendia manter um relacionamento "distante" com Caracas e estreitar os laços com os Estados Unidos, que vêm exigindo a saída de Maduro do poder.

O embaixador americano em San Salvador, Ronald Johnson, foi rápido em saudar a decisão do governo salvadorenho. "Aplaudimos o governo do presidente Nayib Bukele por garantir que El Salvador esteja do lado certo da história, reconhecendo Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela", escreveu o diplomata em mensagem no Twitter.

Johnson afirmou ainda que "o povo venezuelano tem o direito de eleger um presidente e um governo que trabalhem para o bem-estar de seu povo, em vez de servir a interesses pessoais".

Desde a chegada de Bukele ao poder, as relações entre San Salvador e Washington se estreitaram, tendo os dois países assinado um acordo migratório. Na semana passada, o governo americano anunciou ainda a extensão, por mais um ano, de proteções temporárias para milhares de cidadãos salvadorenhos que vivem no país.

Por outro lado, Bukele tem sido fortemente criticado por sua posição em relação à Venezuela pelo partido de esquerda Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN), que governou o país entre 2009 e 2019 e manteve uma relação próxima com Maduro, em particular sob o governo do ex-presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Mais de 50 países, entre eles Estados Unidos e Brasil, se afastaram de Maduro e reconheceram Guaidó, que é chefe do parlamento da Venezuela, como presidente interino do país.

