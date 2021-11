Edward Snowden

Asilado na Rússia, ex-analista da NSA diz que revelação do megaesquema de espionagem americano foi "necessária" ao país e pede o perdão da Casa Branca.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian por videoconferência a partir de Moscou, onde está asilado desde 2013, Snowden afirmou que as suas ações foram "necessárias" e, mais do que isso, beneficiaram o país.