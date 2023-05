Economia da Alemanha encolhe 0,3% e entra em recessão

A economia da Alemanha encolheu 0,3% no primeiro trimestre de 2023 em comparação com os três meses anteriores, mostraram dados divulgados pelo Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) nesta quinta-feira (25/05).

Após uma contração de 0,5% nos últimos três meses de 2022, este foi o segundo trimestre consecutivo de queda do Produto Interno Bruto (PIB) alemão – caracterizando uma "recessão técnica".

A queda ocorre num momento em que a Alemanha enfrenta uma alta nos preços da energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que pesou sobre o orçamento de residências e empresas.

Em abril, uma estimativa preliminar do Destatis apontou que o PIB alemão havia estagnado em crescimento zero no primeiro trimestre – indicando que a Alemanha teria escapado por pouco de uma recessão.

Energia em alta impulsiona inflação

"Foram necessárias algumas revisões estatísticas, mas, no final das contas, a economia alemã realmente se comportou neste inverno da forma que já temíamos desde o verão passado", disse o economista do banco ING Carsten Brzeski em nota aos clientes. "O inverno ameno, a recuperação na atividade industrial, ajudada pela reabertura chinesa, e uma diminuição dos atritos na cadeia de suprimentos não foram suficientes para tirar a economia da zona de perigo da recessão."

O aumento do custo da energia impulsionou a inflação, que ficou em 7,2% na Alemanha em abril, apenas ligeiramente abaixo de seu pico no final de 2022.

"A persistência de grandes altas de preços continuou sendo um fardo para a economia alemã no início do ano", afirmou o Destatis em comunicado.

O impacto foi sentido principalmente pelos consumidores, que frearam gastos com itens como alimentação e vestuário, bebida, calçados e mobiliário. Eles também compraram menos carros novos, possivelmente devido à interrupção dos subsídios do governo no final de 2022.

Fracos indicadores econômicos

"A revisão negativa do índice não surpreendeu após uma série de fracos indicadores econômicos", disse Jens-Oliver Niklasch, analista do banco LBBW. "Os primeiros indicadores sugerem que as coisas continuarão fracas da mesma forma no segundo trimestre de 2023", acrescentou Niklasch.

As encomendas industriais, que antecipam a produção industrial, despencaram em março na comparação com o mesmo mês do ano passado.

A Alemanha, que dependia fortemente das importações de energia da Rússia, ficou particularmente exposta após a invasão da Ucrânia em fevereiro do ano passado. A redução do fornecimento de gás, em particular, fez com que Berlim procurasse encontrar novas fontes de energia e preencher as reservas antes do que se previa ser um inverno rigoroso no final de 2022.

Mas o inverno se mostrou ameno na Alemanha, afastando os piores cenários – como a falta de gás, que teria devastado a economia.

md/lf (AFP, Reuters, DPA)