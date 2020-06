"E o vento levou" é retirado da HBO Max após protestos antirracismo

Filmes que nunca chegaram às telas do cinema

Orson Welles e seus projetos incompletos

Orson Welles talvez seja o mestre dos filmes inacabados. O número de obras clássicas é superado pelo de projetos nunca finalizados. O mais célebre deles é 'The Other Side of the Wind' ('O outro lado do vento'). Welles começou a filmá-lo nos anos 1980, mas morreu antes de as filmagens terminarem. A plataforma online Netflix restaurou e completou o filme, que deverá ser lançado também no cinema.